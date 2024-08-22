Sakarya'da eleman derdinden bıkan esnaf çareyi bu ilanı yazmakla buldu Karasu ilçesinde işletmeciliğini yaptığı çay evine eleman bulmakta zorlanan ve işe aldığı elemanlardan bıkan Metin Ülker, çareyi dikkat çeken bir ilan asmakta buldu. Ülker ilanın büyük ilgi gördüğünü söyledi.

İHA

Sakarya'da Karasu'nun İncilli Mahallesi üzerinde çay evi işleten Metin Ülker, çok sayıda eleman değiştirdiğini ve durumdan şikayetçi olduğunu söyledi.

İşe aldığı her elemanın bir bahane uydurduğunu ifade eden Ülker, çareyi dikkat çeken bir ilanı cama asmakta buldu.

"BİRKAÇ YILDIR ELEMAN BULMAK ZORLAŞTI"

Ülker şu ifadeleri kullandı:

İşe alıyoruz, en fazla 1-2 ay çalışıyor. Sonra ‘Hastam var, cenazem var' gibi çeşitli bahanelerle ayrılıyorlar. Son yaşadığımız olayda da ‘Annem hatsa memlekete gideceğim' diyerek bir elemanımıza izin verdik. Birkaç gün sonra arayıp ihtiyacı var mı diye sorduğumuzda ‘Ben memlekete hiç gitmedim, daha işe gelmeyeceğim' yanıtını aldık. 11 yıldır burada esnafım. Son birkaç yıldır eleman bulmak zorlaştı. Ya işi beğenmiyorlar ya rahatlık işlerine geliyor. Çok esnafımız da bu durumda.

"HER İŞE ALDIĞIMIZ BİZİ YÜZ ÜSTÜ BIRAKIYOR"

Çareyi, işletmesinin camına dikkat çeken bir ilan asmakta bulan Metin Ülker şöyle devam etti:

İşe alırken tek şartımız elemanımızın işi çıkmamasıdır. Bu yüzden ‘İşi çıkmayan eleman aranıyor' yazdık cama. Her işe aldığımız bizi yüz üstü bırakıyor. İlanı astık, bu sefer de ilanı görüp fotoğraf çektirmeye gelenlerin, iş için gelenlerden sayısı daha fazla oldu. Yine istikrarlı eleman bulamadık.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)