İHA
Sakarya'da yaşanan olay görenleri kahkahaya boğdu.
Serdivan ilçesinde bulunan Çark Deresi'ne giden arkadaş grubu, suyun az olduğu bölgede çırpınan bir balık gördü.
BALIĞI METRELERCE KOVALADILAR
Zorla ilerleyen balığı daha derin bir suya salmak isteyen iki kişi, balığı yakalamaya çalıştı.
Debisi az suda kaçan balığı iki kişi metrelerce kovaladıktan sonra yakalamayı başardı.
Yakalanan balık başka bir bölgede tekrardan suya bırakılırken balığın kovalandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
KAHKAHAYA BOĞULDU
O anlar cep telefonuyla kayda alan kişi ise adeta kahkahalara boğuldu. Görüntülerde, iki kişinin debisi az olan suda balığı elleriyle yakalamaya çalışması, balığın yakalanması ve görüntüleri çeken kişinin kahkaha atması yer alıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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