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Sakarya'da kahkahaya boğan balık avı

Sakarya'da kahkahaya boğan balık avı Serdivan'da suyun az olduğu bölgede bir balık gören iki arkadaş, balığı yakalayarak dereye salmak istedi. Balığı kovalayan iki arkadaşı çeken kişi ise, kahkahaya boğuldu.