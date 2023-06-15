Sakarya'da minik kızın kapıya sıkışan parmağı kurtarıldı Serdivan'da evde kapıya parmağı sıkışan minik kızın imdadına itfaiyeci ağabeyleri yetişti.

İHA

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde yaşanan olayda, Minik Simla’nın parmağı kapı arasına sıkıştı.

Çocuğun sıkışan parmağını kapı arasından çıkartmaya çalışan ailesi başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Arama-Kurtarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde minik çocuğun parmağı, kısa sürede sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Sağlık ekipleri müdahale etti

Daha sonrasında hazır bekleyen sağlık ekiplerince Simla’ya müdahale edildi.

Parmağı sıkıştığı kapıdan kurtarmaya çalışan Arama-Kurtarma ekibinin bir yandan da minik çocuğu teselli etmeye çalıştığı anlar da dikkatlerden kaçmadı.