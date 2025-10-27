Sakarya'da sonbahar güzelliği

- Sakarya Akyazı'da sonbahar, ormanlık alanlarda renkli bir şölen sunuyor.
- Özellikle Boztepe Mahallesi çevresi, yeşilden kızıla uzanan tonlarıyla dikkat çekiyor.
- Bölge, drone ile havadan görüntülenerek kartpostallık manzaralar sunuyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Sakarya Akyazı'da sonbahar tüm güzelliğiyle yüzünü gösteriyor.
Akyazı’da sonbaharın gelişiyle Boztepe Mahallesi çevresindeki ormanlık alan, yeşilden kızıla uzanan tonlarıyla göz kamaştıran bir görünüme kavuştu.
SEYRİNE DOYULMAZ MANZARALAR
Sonbaharın sıcak tonları, ormanlık alanda adeta kartpostallık bir manzaraya döndü.
Seyrine doyumsuz görüntülerin oluştuğu bölge, drone ile havadan görüntülenerek sonbaharın tüm güzelliklerini gözler önüne serdi.