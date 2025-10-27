Abone ol: Google News

Sakarya'da sonbahar güzelliği

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sonbaharın gelişiyle birlikte ormanlık alanlar sarı, turuncu ve kızılın tonlarıyla adeta bir renk şölenine dönüştü

Yayınlama Tarihi: 27.10.2025 11:43
  • Sakarya Akyazı'da sonbahar, ormanlık alanlarda renkli bir şölen sunuyor.
  • Özellikle Boztepe Mahallesi çevresi, yeşilden kızıla uzanan tonlarıyla dikkat çekiyor.
  • Bölge, drone ile havadan görüntülenerek kartpostallık manzaralar sunuyor.

Sakarya Akyazı'da sonbahar tüm güzelliğiyle yüzünü gösteriyor. 

Akyazı’da sonbaharın gelişiyle Boztepe Mahallesi çevresindeki ormanlık alan, yeşilden kızıla uzanan tonlarıyla göz kamaştıran bir görünüme kavuştu.

SEYRİNE DOYULMAZ MANZARALAR

Sonbaharın sıcak tonları, ormanlık alanda adeta kartpostallık bir manzaraya döndü.

Seyrine doyumsuz görüntülerin oluştuğu bölge, drone ile havadan görüntülenerek sonbaharın tüm güzelliklerini gözler önüne serdi.

