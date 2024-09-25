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Sakarya'nın Karasu sahilinde kıyı erozyonu etkisini artırdı

Sakarya'nın Karasu sahilinde kıyı erozyonu etkisini artırdı Sakarya'nın Karasu ilçesinde 200 metrelik sahil, 50 metre kadar içeriye girdi. Kumdaki azalmanın derinliği ise bir adam boyuna yaklaştı.