Sakarya'nın Karasu ilçesinde görülen kıyı erozyonu her yıl etkisini artırarak geniş kumsalı yok ediyor.
Burada sahildeki parkın duvarına ulaşırken, bölgede yaşayan tatilcilerin denize erişimi de zorlaşıyor.
Kıyı şeridinin 2 kilometrelik kesiminde birkaç yıldır yaşanan erozyon, etkisini gösteren dalga sebebiyle ilerledi.
Doğu Karadeniz Caddesi mevkiinde görülen erozyon, yaklaşık 200 metrelik alanı olumsuz etkilerken sahilden 50 metre kadar içeriye girerek Sahil Park'a yaklaştı.
DİLLERE DESTAN KUMSAL AZALDI
Karasu'da yaşayan Eda Damar, son yıllarda kıyı erozyonu yaşandığını belirterek, "Kumsalımız dillere destan. Birçok yerde bulunmayan kuma sahibiz. Son yıllarda kumsal kalmadı." diye konuştu.
"HER SENE KUM BOŞALIYOR"
Kübra Özoğlu da sahilin 17 sene önceki halini bildiğini dile getirerek, "Her sene kum dolduruyorlar, her sene bu kum boşalıyor." dedi.
Öte yandan erozyon yaşanan kıyı bölgesi drone ile görüntülendi.
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