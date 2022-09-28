Ünlü iş insanı Sakıp Sabancı'nın "Mal, mülk para bir yana, ona bir ayakkabı giydiremedim ya, yüreğimde ateştir" dediği engelli oğlunun son halini, yeğeni paylaştı.

Türkiye'nin en ünlü iş insanlarından Sakıp Sabancı'nın engelli oğlu Metin Sabancı'nın son hali gündeme geldi.

1970 yılında doğan Metin Sabancı, Sakıp ve Türkan Sabancı çiftinin ikinci evladı olarak dünyaya geldi.

Spastik engelli olan Metin Sabancı hakkında, babası Sakıp Sabancı, yürek burkan bir ifadede bulunmuştu.

"Ona bir ayakkabı giydiremedim ya, yüreğime ateştir"

Sakıp Sabancı bir söyleşisinde, "Mal, mülk para bir yana. Fabrikalar yaptım, arabalar ürettim ama ona bir ayakkabı giydiremedim ya, yüreğimde ateştir" ifadelerini kullanmıştı.

Gözlerden uzak bir hayat süren 52 yaşındaki Metin Sabancı'nın son halini ise yeğeni paylaştı.

"Ne yakışıklı, ne masum benim dayım"

Sabancı'nın yeğeni Melisa Tapan, dayısı ile olan fotoğrafını yayınlayarak, "Telefonumu karıştırırken karşıma çıktı bu resim. Ne yakışıklı, ne masum benim dayım" ifadelerini kullandı.

İşte Metin Sabancı'nın son hali...