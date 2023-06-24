Salda Gölü, ziyaretçilerini bekliyor Dünyaca ünlü Salda Gölü, bir çivi bile çakılmadan yapılan doğasına uygun tesisleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazır.

İHA

Türkiye’nin Maldivleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı durumunda…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, hem dumansız hem de egzozsuz hava sahası olarak ziyaretçilerin kullanımına sunuluyor.

Elektrikli ring araçları bu alana girebiliyor

Bembeyaz kumları ve turkuaz renginde suyuyla her yıl binlerce turisti ağırlayan gölün doğasını korumak amacıyla kumsallar araç giriş çıkışına kapatıldı.

Beyaz Adalar’ı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar girişte bulunan otopark alanına araçlarını park ederek, tahsis edilen elektrikli ring araçlarıyla bu alana gelebiliyor.

Gölün doğasına uygun tesisler inşa edildi

Kameralar, özel güvenlik görevlileri ve jandarma ekipleri tarafından 24 saat boyunca korunan alanda ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamaları için gölün doğasına uygun tesisler inşa edildi.

Beton ve çivi kullanılmadı

Beton ve çivi kullanılmadan yapılan bu tesisler; kafeterya, restoran, mescit, tuvalet ve yönetim ofisinden oluşuyor.

Beyaz Adalar’a gelen ziyaretçiler yapılan tesisler sayesinde hem vakit geçirebiliyor hem de temel ihtiyaçlarını giderebiliyor.

"Herkesi bekliyoruz"

Tesislerle ilgili bilgiler veren Yeşilova Kaymakamı Erdem Yenisoy, şunları söyledi: