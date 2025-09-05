Samsun'da babasının vasiyetiyle camiye asma köprü yaptı

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Selahattin Tekin, iki mahalleyi birbirine bağlayan asma köprü inşa ederek yıllardır süregelen ulaşım sorununu çözdü.

BABASININ SÖZLERİ İLHAM OLDU

Uzun yıllar inşaatlarda çalışan ve 5 çocuk babası olan Tekin, köprü fikrini yıllar önce babasından duyduğu bir sözle zihnine kazıdı.

1999’da hayatını kaybeden babasının, “Ezan okununca namaza yetişemiyoruz, keşke burada bir köprü olsa.” sözünü hiç unutmayan Tekin, gerekli şartlar oluşunca kolları sıvadı.

65 METRELİK KÖPRÜYLE MAHALLELER YAKINLAŞTI

Tokatlıoğlu Mahallesi ile Merkez Mahalle’yi birbirine bağlayan köprü, köylülerin desteğiyle yaklaşık bir ayda tamamlandı.

65 metre uzunluğunda, 50 metre yüksekliğinde,1 metre genişliğinde, 80 ton yük taşıma kapasitesine sahip köprü, resmi kontrollerin ardından vatandaşların kullanımına açıldı.

"KEŞKE BABAM DA GÖRSEYDİ"

Asma köprü yapmanın yıllardır aklında olduğunu söyleyen Tekin, şunları dile getirdi:

Cami ve mezarlık karşı mahalledeydi. İnsanlar camiye gitmek için bir kilometre dolaşıyordu. Şimdi mesafe sadece 65 metreye indi. Babam göremedi ama onun isteğini yerine getirdim. Köprüye henüz bir isim vermedik ama babamın adını vermek istiyorum. Artık camiye sevine sevine gidiyoruz.

Tekin ayrıca köprünün boyanması ve yük kapasitesinin artırılması için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

FOTOĞRAF NOKTASINA DÖNÜŞTÜ

Mahalle sakinlerinden Muharrem Keskin, köprünün hem ulaşım hem de sosyal yaşam açısından büyük fayda sağladığını söyledi: