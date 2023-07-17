Samsun'da çocukların serinleme yöntemi: Yalakta yüzdüler Vezirköprü ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar yalağa girdi. Serinleyen çocuklar eğlendiklerini söyledi.

İHA

Türkiye kavruluyor. Yurt genelinde sıcak hava hakim.

Vatandaşlar sıcaktan bunalırken Samsun'da da durum değişmedi.

Vezirköprü ilçesinde hafta sonu 30 dereceyi aşan sıcaklar herkesi bunalttı.

Kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar kendilerince serinleme yöntemi buldu.

Yalakta serinlediler

Çeşmenin yanındaki yalakta toplanan çocuklar, burada suya girerek serinlemeye çalıştı.

Çeşmeden akan suyun soğuk olduğunu belirten çocuklar, mahallelerinde yüzecek yer bulunmadığını söyledi.

Çok sıcak olmasına rağmen suda üşüdüklerini belirten çocuklar, bu şekilde eğlendiklerini ifade etti.