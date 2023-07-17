Samsun'da çocukların serinleme yöntemi: Yalakta yüzdüler

İHA
Türkiye kavruluyor. Yurt genelinde sıcak hava hakim.
Vatandaşlar sıcaktan bunalırken Samsun'da da durum değişmedi.
Vezirköprü ilçesinde hafta sonu 30 dereceyi aşan sıcaklar herkesi bunalttı.
Kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar kendilerince serinleme yöntemi buldu.
Yalakta serinlediler
Çeşmenin yanındaki yalakta toplanan çocuklar, burada suya girerek serinlemeye çalıştı.
Çeşmeden akan suyun soğuk olduğunu belirten çocuklar, mahallelerinde yüzecek yer bulunmadığını söyledi.
Çok sıcak olmasına rağmen suda üşüdüklerini belirten çocuklar, bu şekilde eğlendiklerini ifade etti.