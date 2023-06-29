Samsun'da elde kalan kurbanlıklar için mesai sürüyor Kurban Bayramı'nda elde kalan kurbanlıklar için, besicilerin mesaisi devam ediyor. Besici Mustafa Güler, Van Erciş ilçesinden getirdiğimiz hayvanların hepsi küçükbaş. Satışlarımız hala devam ediyor ve iyi gidiyor. Müşterilerimizi bekliyoruz" dedi.

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Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, Samsun'da besiciler satışlarına devam ediyor.

Kimi besiciler kurbanlıklarının tamamını satarken, kimleri ise ellerinde kalan 20 -25 kurbanlığı bitirmenin derdine düştü.

Satışlardan memnun olan besiciler, ellerinde kalanları da satarak memleketlerine geri dönmek istiyor.

"Satışlar iyi geçti"

Besici Mustafa Güler, "Bunlar Van’dan gelen hayvanlarımız. Şu an 20 tane elimizde kaldı ve onlar da bitmek üzeredir. Bu bayram satışlarımız iyi geçti.

Van Erciş ilçesinden getirdiğimiz hayvanların hepsi küçükbaş. Satışlarımız hala devam ediyor ve iyi gidiyor. Müşterilerimizi bekliyoruz." dedi.

"Bayramın son gününe kadar buradayım"

Besici Abidin Kertiz ise, 20-25 tane kurbanımız kaldı ve satışlarımız devam ediyor. Ama bu sene iyi satış yapıldı. Bu sene memnunuz yani.

Bayramın son gününe kadar buradayım, bekleyeceğiz. Hala alanlar oluyor. Yoldan gelenler alıyor. Gidip geri gelenler alıyor" diye konuştu.

"Elimde 100 tane hayvan kaldı"

Bir kurbanlık satıcısı ise "Bu sene vatandaşlar korktu ve gelmedi. Kimi vatandaş hastalık var dedi gelmedi. Elimde 100 tane küçükbaş hayvan kaldı" şeklinde konuştu.