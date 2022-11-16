Evinin bahçesinde 100'ü aşkın kediye bakan Ayşe Yalçınkaya'nın komşuları kedilerin bir kısmının barınağa verilmesini isterken Yalçınkaya, "İnsan evlatlarından vazgeçebilir mi?" diyor.

Samsun'un Tekkeköy ilçesine bağlı Kerimbey Mahallesi'nde müstakil bir evde yaşayan dört çocuk annesi 55 yaşındaki Ayşe Yalçınkaya, yaklaşık olarak 5 yıl önce İstanbul'dan geldi ve yerleştiği ilçede sahipsiz kedileri beslemeye başladı.

Kedileri evlatlarından ayrı görmüyor

Kedilerin bakımını aksatmadan yapan ve veterinere götüren Yalçınkaya'nın bahçesindeki kedilerin sayısı gitgide daha çok arttı.

Sokakta bulduğu hasta ve bakıma muhtaç kedileri bahçesine getiren Yalçınkaya, kedilerinin her birine birer isim verdi.

Samsun'da 'evlatlarım' dediği 100'ü aşkın kediye bakıyor VİDEO



Komşular kedilerin barınağa verilmesini istiyor

Çevredeki komşularının kedilerinin sayısından dolayı bir kısmını barınağa vermesini talep etmesi üzerine Yalçınkaya, "Evlatlarım" dediği kedilerinden vazgeçmiyor.

100'ü aşkın kedi besliyor

Neredeyse bütün gününü kedilerin bakımı ve beslenmesiyle geçirdiğini ifade eden Ayşe Yalçınkaya, eskiden beri bahçelerinde kedilerin olduğunu ancak sayılarının hiç bu kadar artmadığını belirtti. Dışarıdan gelen kediler ve kedilerin yavrulaması ile sayılarının 100'ü bulduğunu anlattı.

"İnsan evladından vazgeçebiliyor mu?"

Kedilerinin: "Milka", "Boncuk", "Güllü", "Miya", "Çenesiz", "Tombiş" gibi isimlerinin olduğunu ve hepsinin ismini aklında tuttuğunu belirten Yalçınkaya, sözlerine şöyle devam etti:

"İnsan evladının ismini unutur mu? Bana 'Bakma, ver' diyorlar da verilmiyor. 'Barınağa ver, Çok fazla oldu, burada bu kadar kedi olmaz, size de yazık' diyorlar ama ben veremiyorum. İnsan evladından vazgeçebiliyor mu? Kızıyorlar, komşular, akrabalar ama yapacak bir şey yok. Olmuyor. Bırakılmıyor. Eşim pek bir şey demiyor. Mamayı oğlum alıyor."





Kendi ihtiyaçlarından kısıp, kedilere bakıyor

Kendi ihtiyaçlarından kısıp kedilere baktıklarını ifade eden Yalçınkaya, "Mama, ev yemekleri veriyoruz ama zorlanıyoruz. Mama desteği olsa daha iyi bakarız." diye konuştu.

Geçtiğimiz yıllara göre kedilerin sayısının arttığını vurgulayan da Yalçınkaya, "Daha da çoktu, 200'e yakındı. Ya gittiler ya bir hayvan boğdu onları." dedi.

AA'nın haberine göre, Yalçınkaya, her ay düzenli olarak kediler için 15 ila 20 kilogram hazır mama aldıklarını, mamanın yanında yemek ve makarna ile ek takviye yaptığını da sözlerine ekledi.