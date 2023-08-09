Samsun'da görevli trafik polisinin motosikleti yenilendi Babacan tavrı ile tüm Türkiye’nin gönlünde taht kuran trafik polisine yeni motosikleti hediye edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın ağırladığı polis, artık gençlere yeni yol arkadaşıyla müdahale edebilecek…

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ensonhaber.com

Türkiye onu “Ama ölürsen ne yapacağız yavrum?” sözleriyle tanıdı…

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Alper Gökhan Yıldırım, Atakum ilçesinde denetimdeyken 27 yaşındaki motosikletliyi durdurdu.

Hız yapan genci uyaran polis, babacan tavrı ile takdir topladı.

"Ölürsen anne ve babana biz ne diyeceğiz?"

Işıklarda tuttuğu motosiklet sürücüne uyarılarda bulunan polis, “Yaşın kaç senin? Ben senin amcan yaşındayım. Böyle iki tane sağlı, sollu tokat çekip ayıltmak istiyorum. Ölürsen anne ve babana biz ne diyeceğiz? Ben de motoru seviyorum. Anladım motorun havalı, sen de karizmatiksin ama ölürsen ne yapacağız yavrum. Bu mont ne diye biliyor musun? Cesedin bozulmasın diye. Yoksa ölmeni engellemiyor. Ceza için değil, ailen için yaşa. Kalbinizi kırmışızdır ama özür dilerim.” dedi.

Milyonların takdirini kazandı

Bu ana ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı, milyonların beğenisini kazandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da polisin duyarlılığına kayıtsız kalamadı.

Geçtiğimiz temmuz ayında bir paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Derdi ceza yazmak değil"

Bir motosiklet sürücüsü olarak bu video, bu sözler beni çok duygulandırdı. İzleyince dedim ki; işte bizim trafik polisimiz… Derdi ceza yazmak değil; 27 yaşındaki genç bir motosiklet sürücüsüne bir baba şefkatiyle yaklaşmak, nasihat vermek, uyarmak. Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde Şahin görevlisi Alper Gökhan Yıldırım’ı telefonla aradım, kendisine örnek tavrı için teşekkür ettim. Ve motosiklet sürücülerimiz… Lütfen, trafik kurallarına uyalım, aşırı hız yapmayalım. Çünkü hayatla yarışılmaz…

Motosikleti yenilendi

Bugün o polis memuru, yeni motosikletine kavuştu.

Bakan Yerlikaya’nın bizzat ağırladığı polis Alper Gökhan Yıldırım, yeni yol arkadaşını alarak görevine gitti.

Baba şefkatiyle gönüllerde taht kuran polis için Bakan Yerlikaya’dan yeni bir paylaşım daha geldi.

"Ülkemizin huzuru için çalışan her personelimiz başımızın tacı"

Motosikleti teslim ederken Yıldırım ile sohbet eden Yerlikaya, görüşmeye ilişkin notu düştü: