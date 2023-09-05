İHA
Erkek vatandaşların en yaygın hobilerinden biri de balık tutmak.
Özellikle hafta sonları sahil kısımlarında büyük bir yoğunluk görülüyor.
Bu kapsamda Samsun'da da vatandaşlar balık tutmak için sahile indi.
Burada ise renkli anlar yaşandı.
Martı sahte yeme saldırdı
19 Mayıs ilçesinde hobi balıkçılığı yapan bir vatandaşın oltasının ucuna bağladığı sahte yeme martı saldırdı.
Martının ağzına ve kanadına takılan olta, balıkçıya zor anlar yaşattı.
Doğaya salındı
Akabinde oltadan kurtarılan martı doğaya geri salındı.
O anlar ise cep telefonu kameralarınca kaydedildi.