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Samsun'da oltaya balık yerine martı takıldı: O anlar kamerada Abone Olun

Samsun'da oltaya balık yerine martı takıldı: O anlar kamerada Hobi balıkçılığı yapan bir balıkçı, oltasına sahte yem takınca martı saldırdı. Oltaya takılarak zor anlar yaşatan martı kurtarılınca doğaya salındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Erkek vatandaşların en yaygın hobilerinden biri de balık tutmak. Özellikle hafta sonları sahil kısımlarında büyük bir yoğunluk görülüyor. Bu kapsamda Samsun'da da vatandaşlar balık tutmak için sahile indi. Burada ise renkli anlar yaşandı. Martı sahte yeme saldırdı 19 Mayıs ilçesinde hobi balıkçılığı yapan bir vatandaşın oltasının ucuna bağladığı sahte yeme martı saldırdı. Martının ağzına ve kanadına takılan olta, balıkçıya zor anlar yaşattı. Doğaya salındı Akabinde oltadan kurtarılan martı doğaya geri salındı. O anlar ise cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

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