Samsun'da serinlenmek isteyen vatandaşlar denize girdi Sıcak havada nemin de etkisiyle bunalan vatandaşlar denize girerek serinlemeye çalışırken polis ekipleri de boğulmalara karşı uyardı.

İHA

Kavurucu sıcakların dünyayı etkisi altına aldı.

Türkiye'yi etkisi altına alan kavurucu sıcaklar Samsun'da da vatandaşları bunalttı.

30 dereceye kadar çıkan sıcak havada nemin de etkisiyle bunalan vatandaşlar sahillere akın etti.

Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar özellikle Atakum sahilini doldurdu.

Denize girerek serinlediler

Bazıları ağaç altında piknik yaparken bazı vatandaşlar ise denize girerek serinlemeye çalıştı.

Vatandaşlar kavurucu sıcakların etkili olduğunu ve denize girerek serinlemeye çalıştıklarını söylediler.

Vatandaşlar uyarıldı

Polis de boğulmalara karşı Atakum sahillerinde önlemleri artırdı.

Samsun'un 5 günlük hava tahmin raporuna göre pazar günü 31, pazartesi 29, salı 28, çarşamba 29, perşembe günü ise 32 derece olması bekleniyor.