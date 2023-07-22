İHA

Yurt genelinde trafik huzur ve güvenini bozacak sürücülere yönelik denetimler sürüyor.

Yapılan denetimlerle trafikte kural ihlali yapan sürücülere ceza yağıyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde hızlı bir şekilde seyir halinde olan motosiklet sürücüsünü durduran Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polisi genci uyardı.

Trafik polisinin babacan tavrı herkesin takdirini kazandı.

Polisin hız yapan gence babacan yaklaşımla,"Ölürsen anne ve babana biz ne diyeceğiz?" sözleri sosyal medyada milyonlar tarafından izlendi.

Işıklarda durdurduğu motosiklet sürücüne uyarılarda bulunan polis, şu ifadeleri kullandı:

Yaşının kaç senin? Ben senin amcan yaşındayım. Böyle iki tane sağlı, sollu tokat çekip ayıltmak istiyorum. Ölürsen anne ve babana biz ne diyeceğiz? Ben de motoru seviyorum. Anladım motorun havalı, sen de karizmatiksin ama ölürsen ne yapacağız yavrum. Bu mont ne diye biliyor musun? Cesedin bozulmasın diye. Yoksa ölmeni engellemiyor. Ceza için değil, ailen için yaşa. Kalbinizi kırmışızdır ama özür dilerim.

İsmini açıklamayan motosiklet sürücüsü, şu ifadeleri kullandı:

Samsun karayollarında bayağı hızlı gidiyordum. Sanırım arkamda bir sivil polis bir de trafik polisi vardı. Onlar fark etmiş olacak ki tabii bir sonraki ışıkta ben her şeyden habersizim. Işıklarda önümü kestiler.



Ben anlayamadım ve gerçekten korktum o anda. Daha sonra bana yaptığım şeylerden bahsettiler. Trafik polisi bana baba gibi öğütler verdi. O anda gözyaşlarımı tutamadım ve duygusallaştım.



Daha sonrasındaki tepkiler hep olumluydu. Polis abimize gerçekten olumlu geri dönüşler oldu. Trafik polisleri motorcular için fobi gibi oluyor. Korkuyoruz onlardan. Ne kadar çok sevdiğimiz var desek de gaza geliyoruz. Bundan sonrası için bu önerileri dikkate alacağım.