Samsun'da trafikte tehlikeli yarış: Kapıyı açıp video çektiler

Samsun-Ankara karayolu Havza mevkiinde, Samsun istikametine seyir halinde olan 3 araç arasında tehlikeli anlar yaşandı.

Görüntüler, yolda bulunan diğer sürücü ve yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KAPISI AÇIK ŞEKİLDE ARACINI SÜRMEYE DEVAM ETTİ

Kaydedilen görüntülerde, 55 plakalı otomobilin sol şeritten ilerlerken diğer araçlarla yarıştığı, bu sırada arkada oturan yolculardan birinin aracın sağ arka kapısını açtığı ve uzun süre bu şekilde yolculuk ettiği görüldü.

TRAFİKTE YARIŞMAYA BAŞLADILAR

Yolcunun aynı zamanda, yarıştıkları diğer otomobilleri cep telefonuyla kaydettiği tespit edildi.

Yaklaşık 5 dakika süren tehlikeli yarış, trafikteki diğer sürücülerin canını da hiçe saydı.

Olayın görüntüleri sosyal medyada da tepki çekti.