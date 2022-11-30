Samsun'da üşüyen kedi acil serviste uyudu

Gece soğukta üşüyen bir sokak kedisi geceyi devlet hastanesinin acil servisindeki müşahede odasında hastaların yanında geçirdi.

Soğuk hava dalgasının etkili olmaya başladığı Samsun’da sokak hayvanları da bu durumdan etkileniyor.

Samsun Gazi Devlet Hastanesi civarında bulunan bir sokak kedisi ise gece saat 02.00 sıralarında soğuğa daha fazla dayanamayarak hastane binasının içerisine girdi.

Müşahede odasına girdi

Önce hastanenin acil kısmına giren sokak kedisi ardından da sarı alan ve sarı alanın içerisinden de hastaların tedavi sonrası bekletildiği ve gözetiminin yapıldığı müşahede odasına sığındı.

Yaklaşık 30 yatak kapasiteli alanda klimanın sıcak etkisi ile mayışıp kalan sokak kedisi, vatandaşların da ilgi odağı oldu.

İHA'nın haberine göre; kediyi sevip okşayan refakatçiler, cep telefonları ile kediyi çekmeyi de unutmadı.













