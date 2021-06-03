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- Samsun'un tescilli lezzeti: Çarşamba kıvratması tarifi
Samsun'un tescilli lezzeti: Çarşamba kıvratması tarifi
Samsun’un Çarşamba ilçesine özgü Çarşamba kıvratması, coğrafi işaret alarak tescillendi. Bunun üzerine Çarşamba kıvratmasının tarifi araştırma konusu oldu. İşte Çarşamba kıvratması tarifi..
- Haber Merkezi
- 03.06.2021 - 16:54
Envai çeşit lezzeti mutfağında bulunduran Samsun'un Çarşamba ilçesiyle özdeşleşen Çarşamba kıvratması, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi işaret aldı.
Geçmişi 1930'lu yıllara kadar dayanan Çarşamba kıvratması, bölge halkının sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Çarşamba kıvratmasının görüntüsü burma tatlısını andırsa da şerbetsiz yapılıyor. Hamur işi olan Çarşamba kıvratması piştikten sonra üzerine tereyağı sürülüyor.
Peki Çarşamba kıvratması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte damak çatlatan Çarşamba kıvratması tarifi...
ÇARŞAMBA KIVRATMASI MALZEMELERİ
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı su
- 1 çay kaşığı karbonat
- 3 adet yumurta
- Yarım kilo nişasta
- Yarım paket margarin
- 1 kilo çekilmiş fındık
- Yarım kilo toz şeker
- 1 kilo buğday unu
ÇARŞAMBA KIVRATMASI NASIL YAPILIR? ÇARŞAMBA KIVRATMASI TARİFİ
- Derin bir kaseye buğday ununu koyup üstüne, yoğurt, su, yumurta, sıvı yağ ve bir çay kaşığı karbonat ekleyin.
- Kulak memesi kıvamında hamur elde edene kadar yoğurma işlemine devam edin.
- Yumurta büyüklüğünde olacak şekilde bezeler yapıp bir tepsiye dizerek dinlendirin.
- Şeker ile fındık içini birbirine karıştırın.
- Dinlenen hamuru nişastayla birlikte oklava yardımıyla açın.
- Açılan yufkanın üzerine fındık içini yeterli miktarda serpin.
- Ardından oklava ile rulo haline getirin ve sıkıştırarak yağlanmış tepsiye dizin.
- Daha sonra erittiğiniz tereyağını tepsiye dizdiğiniz ruloların üzerine sürün.
- Üzeri kızarıncaya kadar fırında 180 derecede pişirin. Afiyet olsun..