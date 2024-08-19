Samsun'un tescilli Terme pidesinin lezzet sırrı

İHA

Samsun denince akla ilk gelen meşhur 'tescilli' Terme pidesindeki lezzetin püf noktalarına değinen pideci Cevdet Sağlam,

Terme pidesi, yumuşacık hamuru ve özenle seçilmiş malzemeleriyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Bu lezzetin sırrı, hamurun yoğurulma tekniğindeki incelikten ve taş fırının yüksek sıcaklığında pişirilmesinden geliyor. Pide yapımında kullanılan bonfile etler, dinlendirilerek yumuşatılıyor, böylece her lokmada ağızda dağılan bir kıvam elde ediliyor.

ifadelerini kullandı.

"HER USTA KOLAYCA YAPAMAZ"

Terme pidesini ayrıcalıklı kılan şeyin usta olduğunun altını çizen Sağlam,

Ustalık, bu lezzeti ayrıcalıklı kılan en önemli unsurlardan biri. Ustaların yıllara dayanan tecrübesi, hamurun, unun ve yağın mükemmel uyumunu sağlıyor. Terme pidesi, kıyma, peynir, sucuk ve kuşbaşı gibi çeşitli seçeneklerle sunulurken, her biri özel tekniklerle hazırlanıyor. Bu nedenle Terme pidesi, her ustanın kolayca yapabileceği bir lezzet değil; uzmanlık ve tecrübe gerektiriyor. Bu özenli süreç, Terme pidesini diğerlerinden ayırarak Türkiye’nin en sevilen tatlarından biri haline getiriyor.