Şanlıurfa'da polis, sokak köpeğini ezilmekten kurtardı Şanlıurfa’da bir polisin yürek ısıtan hareketi saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

Şanlıurfa Akçakale karayolu üzerinde aracıyla seyir halinde olan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde çalışan bir polis memuru, yolun karşısına geçmeye çalışan ve arka ayakları sakat olan bir köpeği fark etti.

Yolun ortasında duran polis memuru, araçların altında kalması an meselesi olan köpeği kucaklayarak yolun kenarına taşıdı.

Tedaviye aldırdı

Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber veren polis memuru, köpeğin tedavi altına alınmasını sağladı.

Yürekleri ısıtan o görüntüler ise güvenlik kamerasına yansıdı.