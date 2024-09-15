Sarıkamış'ta çöplüğe inen ayılarla selfie Sarıkamış’ta kış uykusu öncesi yiyecek bulmak için ilçe çöplüğüne inen bozayılarla selfie yapmaya çalışan genç, tehlikelere meydan okudu.

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İHA

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde aç kalan ayılar gece yiyecek bulmak için yine ilçe çöplüğüne indi.

Onlarca bozayının geldiği çöplüğe araçlarıyla gelen vatandaşlar, aç ayılarla özçekim yapmaya çalışıyor. Tehlikeye aldırış etmeden selfie çeken vatandaşlar daha sonra araçlarına girerek ayıları izliyor.

"BURADA VAHŞİ AYILARI İZLEYEBİLİRSİNİZ"

Her gece ayıların yavrularıyla birlikte çöplüğe geldiğini ifade eden vatandaşlar, “Şu an Kars’ın Sarıkamış ilçesindeyiz, Sarıkamış çöplüğündeyiz. Ayılar burada, ayıları izliyorlar. Her geceki aktivitelerden birisi, yolunuz buraya düşerse Sarıkamış çöplüğünde vahşi ayıları izleyebilirsiniz” dedi.

AYILARLA SELFİE

Ayıları kızdırmadıkça tehlikeli olmadıklarına dikkat çeken vatandaşlar, “Burada olmak bazı riskleri barındırıyor. Fakat genelde arabadan inmiyoruz, arabadan inmediğimiz sürece büyük bir problem yok. Ayıyı kışkırtmadığımız sürece bir problem yok” diyerek ayılarla özçekim yaptı.

Sarıkamış Sarıçam Ormanları’nda yaşayan ve özellikle hava karardıktan sonra yiyecek bulmak için çöplüğe inen ayıları yakından görmek isteyen meraklı vatandaşlar, otomobilleriyle bölgeye giderek ayıları yakından izliyor.

Gece geldikleri çöplükte otomobillerden inerek ayıları arka plana alarak cep telefonu ile özçekim yapan vatandaşlar, daha sonra bölgeden ayrılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)