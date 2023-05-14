Seçim gününde anneler unutulmadı 14 Mayıs Anneler Günü ile seçim bir araya gelince Anneler Günü gölgede kaldı diye düşünenler yanılıyor. Seçim gününde de annelere hediye almak için çiçekçilere koşuldu.

İHA

Çiçekçiler, Anneler Günü'nü hazırlıklı karşıladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Edirne'de de Anneler Günü'nde tercih yine çiçekçilerden yana oldu.

Edirne’de 14 Mayıs Anneler Günü münasebetiyle annelerine ve eşlerine çiçek almak isteyen birçok vatandaş çiçekçilerde yoğunluk oluşturdu.

Önce seçimde oy kullanan sonra annelerine koştu

Sabah erken saatlerinde oylarını kullanan vatandaşlar daha sonra soluğu çiçekçilerde aldı.

En fazla gül tercih edildi

En çok gül ve buketi tercih eden vatandaşlar annelerini ve eşlerini mutlu etmenin sevincini yaşadılar.

"Anneme hediye almaya geldim"

Anneler Günü'nde annelerine çiçek almaya gelen 9 yaşındaki Nehir Karatavanoğlu, duygularını “Bugün Anneler Günü olduğu için anneme hediye almaya geldim. Annem de dışarıda ona hediyesini vereceğim. Çok mutlu oldum." şeklinde paylaştı.

"Ülkemiz için herşey çok daha güzel olur inşallah"

İki kız çocuğu annesi Türkan Karavanoğlu, “İki kızım var, bugün dolayısıyla ben de sizin vesilenizle bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Ülkemiz için de herşey çok daha güzel olur inşallah." ifadelerini kullandı.