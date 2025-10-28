Şeflerin sırrı ortaya çıktı: Bu malzeme çorbayı 3 kat lezzetli yapıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sofraların vazgeçilmezi çorba, hem besleyici hem de doyurucu özelliğiyle kış aylarında sıkça tercih ediliyor.

Uzmanlara göre çorbaların lezzetini katlamanın küçük ama etkili bir sırrı var.

Bu haberimizde, hem evde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis bir lokanta usulü mercimek çorbası tarifini paylaşıyoruz hem de çorbaların lezzetini katlayan malzemeyi açıklıyoruz.

MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

3 yemek kaşığı zeytinyağ/sıvı yağ

1 adet kuru soğan

1 adet patates

1 adet havuç

5 su bardağı sıcak su

1 su bardağı et suyu/tavuk suyu(Bulyon kullanıyorsanız 1 adet tablet bulyon)

1 yemek kaşığı limon suyu

Karabiber tuz

YAPILIŞI

Tencereye biraz yağ koyun, yemeklik doğradığınız soğanları ekleyip hafif pembeleşene kadar kavurun. Ardından rendelenmiş patates, havuç ve yıkanmış kırmızı mercimeği ekleyip 4-5 dakika kısık ateşte karıştırarak kavurun. Patateslerin dibine tutmaması için yarım çay bardağı sıcak su ekleyebilirsiniz.

Bir bardak et suyu ve sıcak su ekleyin, tuz, karabiber ve limon suyunu da ilave edin. Kaynamaya başlayınca altını kısın ve mercimekler iyice dağılana kadar arada karıştırarak pişirin.

Çorbayı blendırdan geçirip pürüzsüz hale getirin. Üzerine isteğe göre tereyağı ve nane kırmızı biber yakıp servis edin. Koyu kıvamlı olduysa biraz sıcak su ekleyin.

Afiyet olsun!

ÇORBANIN LEZZETİNİ KATLAYAN MALZEME

Uzmanlar, çorbanın tadını yükseltmenin en etkili yollarından birinin taze baharatlar olduğunu söylüyor.

Nane, maydanoz, dereotu gibi yeşil yapraklı otlar çorbaya eklendiğinde tadını zenginleştiriyor.

Uzmanlar ayrıca birkaç damla zeytinyağının da çorbanın tadını güçlendirdiğini belirtiyor.