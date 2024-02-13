Sevgililer Günü'nde hangi hediyeler alınır? İdeal Sevgililer Günü Podcat kanalında yayınlanan Çapraz Ateş isimli podcast serisinde Meliha Ünal ve Abdullah Paçal, Sevgililer Günü'nü ele aldı. İdeal Sevgililer Günü nasıl olmalı? diyorsan bu podcast tam senlik! Sevgililer Günü'nde hediye seçiminin önemine dikkat çeken ikili, bu konuyu esprili bir dille ele aldı.

Özel Haber

Sevgililer Günü geldi çattı. Aziz Valentine'in idamıyla ortaya çıkan 14 Şubat Sevgililer Günü, bütün dünyada kutlanıyor.

Bu günde sevgililer birbirlerine özel hediyeler alarak aşklarını tazeliyor.

Her ilişkide farklı normlar olmasına karşın insanların birbirlerine nasıl hediyeler alabileceği her zaman tartışılan bir konu olmuştur.

Bu tartışmalar kimi zaman komik hediyelerle, kimi zaman duygusal, kimi zaman da ürkütücü hediyelerle son bulmuştur. Her sevgilinin birbirine alabileceği hediyeler farklıyken, ilişki içerisindeki karşılıklı iletişim de hediyeyi belirlemede bir faktördür.

“Sevgililer gününün tarihi nedir?” sorusuyla ufak bir giriş yapan Çapraz Ateş yayıncıları Meliha Ünal ve Abdullah Paçal, bu yayında özel günlerde alınabilecek hediyeleri de konuşmayı unutmadı.

Bu podcast'te de Çapraz Ateş yayıncıları, “Sevgililer Günü’nde sevgiliye ne alınabilir? Sevgililer Günü’nü özel yapan nedir?” sorularına kendi bakış açılarından esprili bir dille cevap verdi.

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