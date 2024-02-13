Sevgililer Günü'nde hangi hediyeler alınır? İdeal Sevgililer Günü

Sevgililer Günü geldi çattı. Aziz Valentine'in idamıyla ortaya çıkan 14 Şubat Sevgililer Günü, bütün dünyada kutlanıyor.
Bu günde sevgililer birbirlerine özel hediyeler alarak aşklarını tazeliyor.
Her ilişkide farklı normlar olmasına karşın insanların birbirlerine nasıl hediyeler alabileceği her zaman tartışılan bir konu olmuştur.
Bu tartışmalar kimi zaman komik hediyelerle, kimi zaman duygusal, kimi zaman da ürkütücü hediyelerle son bulmuştur. Her sevgilinin birbirine alabileceği hediyeler farklıyken, ilişki içerisindeki karşılıklı iletişim de hediyeyi belirlemede bir faktördür.
“Sevgililer gününün tarihi nedir?” sorusuyla ufak bir giriş yapan Çapraz Ateş yayıncıları Meliha Ünal ve Abdullah Paçal, bu yayında özel günlerde alınabilecek hediyeleri de konuşmayı unutmadı.
Bu podcast'te de Çapraz Ateş yayıncıları, “Sevgililer Günü’nde sevgiliye ne alınabilir? Sevgililer Günü’nü özel yapan nedir?” sorularına kendi bakış açılarından esprili bir dille cevap verdi.
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