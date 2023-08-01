Sıcak hava, hafta sonuna kadar etkili olacak Sıcaklıklar, önümüzdeki günlerde yurt genelinde etkisini sürdürecek. Meteoroloji yetkilileri, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmirlileri aşırı sıcaklara karşı uyarıyor.

İHA

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Kavurucu sıcaklar ülkeyi hiç terk etmiyor…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, yurt genelindeki hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, bir haftalık periyotta yurdun büyük bir bölümünde yağış beklentileri olmadığını açıkladı.

Sağanak beklenen yerler...

Yalnız çarşamba günü Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan, Ardahan çevrelerinde kısa süreli sağanak yağış geçişi görülecek.

Perşembe, cuma ve hafta sonu itibarıyla ise yurtta yağış beklenmiyor.

Koç, “Tüm yurtta perşembe gününden itibaren hafta sonuna kadar az bulutlu, açık bir havanın etkili olmasını bekliyoruz.” dedi.

Yine mevsim normallerinin üzerine çıkıyor

Gelecek günlerde yurt genelinde sıcak havanın etkili olacağını aktaran Koç, şöyle devam etti:

Hava sıcaklıklarında çarşamba gününden itibaren tüm yurtta artışlar bekliyoruz. Bu artışlarla birlikte sıcaklıkların önümüzdeki günlerde yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Sıcak hava hafta sonuna kadar tüm yurtta etkisini sürdürecek.

Büyükşehirlerde hava durumu

Koç, İstanbul, İzmir ve Ankara’nın hava durumuna ilişkin şunları kaydetti:

İstanbul

Hafta sonuna kadar İstanbul’da yağış beklemiyoruz, az bulutlu açık bir hava hakim. Sıcak hava önümüzdeki günlerde İstanbul’da etkili olacak. İstanbul’da hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 32 ile 36 derece arasında, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini bekliyoruz.

İzmir

"İzmir’de hafta sonuna kadar yağış yok. Az bulutlu ve açık, güneşli, sıcak bir hava etkili. Önümüzdeki günlerde 34 ile 37 derece seyretmesini bekliyoruz."

Ankara

Ankara’da ise önümüzdeki günlerde oldukça sıcak bir havanın etkili olmasını bekliyoruz. Ankara’da hava sıcaklıklarının yarından itibaren pazar gününe kadar 35 derece ile 39 derece arasında, mevsim normallerinin 6-7 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Ankara’da oldukça sıcak bir havanın hafta sonuna kadar etkili olacağını söyleyebiliriz.

Sahil kesimleri

Sahil kesimlerinde hafta sonuna kadar yağış olmayacağını bildiren Koç, “Az bulutlu ve açık bir havanın etkili olmasını bekliyoruz. Sahil bölgelerinde hava sıcaklıkları 35-38 derece arasında, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.” diye konuştu.

Deprem bölgesi

Koç, Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği bölgelerdeki hava durumuna dair de, “Deprem bölgesinde de hafta sonuna kadar yağış beklemiyoruz, sıcak havanın etkili olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.” bilgilerini paylaştı.