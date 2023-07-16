Sıcak yaz aylarının çilesi! İşte sivrisineklerden kurtulmanın yolları... Sıcak havalarda rahatsız edici bir durum oluşturan sivrisinek ısırıkları kaşıntıya yol açarak çekilmez bir hal alıyor. Peki sivrisinekleri kendimizden nasıl uzaklaştırabiliriz? İşte sizler için birkaç çözüm yöntemi...

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Yaz aylarının en büyük çilelerinden biri de sivrisinekler…

Bunaltıcı sıcaklar nedeniyle evlerde açılan cam ve pencerelerden giren sinekler, oldukça huzursuz edebiliyor.

Sinek ısırıklarının kaşıntısı da bir o kadar rahatsız edici.

Peki sivrisinek sorunundan nasıl kurtulabiliriz?

İşte doğal yöntemlerle sinekleri kendinizden ve evinizden uzaklaştırma yöntemleri…

Sivrisinekler hangi kokuları sevmez?

Öncelikle sineklerin en sevmediği kokulardan başlayalım;

Lavanta, portakal, ada çayı, kadife çiçeği, karanfil, defne, reyhan, sarımsak, soğan, sirke ve biberiye.

Bu kokuları evlerinizde kullanarak sinekleri kendinizden uzak tutabilirsiniz.

Koyu renk yerine açık renk giyinmeyi tercih edin

Sivrisineklerin en çok koyu renkleri tercih ettiği biliniyor.

Koyu renkleri kendi alanları gibi gören sinekler, bu tonlarda giyinen insanlara daha çok uğramakta.

Bu nedenle açık renk kıyafetler tercih etme seçeneği denemeye değer görülüyor.

B ve C vitamini kullanın

B ve C vitamini yönünden zengin besinler sineklerin sevmediği gıda gruplarıdır.

Sinekler terli vücutları tercih eder: Yatmadan önce duş alın

Sivrisinekler çok terli olan vücutlara daha çok uğrar. Aynı zamanda ayak kokusu problemi yaşayan kişileri de tercih eder.

Yatmadan önce duş almak sinek probleminden koruyabilir.

Sirke, sarımsak ve soğanın etkisi

Sirke dolu bir bardağı camın önüne koyabilirsiniz. Sirkenin güçlü kokusu sinekleri uzaklaştıracaktır.

Sarımsak ve soğan sivrisinek çilesine en etkili çözümlerden biri. Amerika’da yapılan bir araştırmada, sineklerin sarımsak ve soğan yağı olan yerlere yaklaşmadığı belirlendi.