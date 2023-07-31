Sıcaklıklar yine kavuracak: İşte 3 büyük şehirde hava tahminleri Türkiye, çarşamba günü itibarıyla yeni sıcak hava dalgasının etkisi altına girerken Ankara 39 dereceyi görecek. İzmir 37, İstanbul 34 dereceler dolaylarında olacak. Sıcaklıklar yeni haftaya kadar etkili olacak.

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ensonhaber.com

Türkiye kısa süren serin hava ve sağanaktan sonra yeniden sıcaklara teslim olacak.

Çarşamba gününden itibaren yeni bir sıcak hava dalgası etkili olacak.

Eyyam-ı Bahur denen bu yakıcı sıcaklıklarla özellikle iç bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece, Ege kıyılarında, Akdeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

Sıcak hava dalgası hafta başına kadar yurt genelinde etkisini devam ettirecek.

Karadeniz'de yer yer yağmur var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı bölgelerde yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in doğusunda Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda lokal yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde az bulutlu ve açık geçecek.

Çarşamba ve perşembe günü Rize‘de ve Artvin’in iç kesimlerinde, Erzurum’un kuzeyinde, Kars ve Ardahan çevrelerinde lokal yağışların görülmesi tahmin ediliyor.

Ankara sıcaklık 39 dereceye çıkacak

3 büyük ilde ise bu hafta yağış görünmüyor. Hava açık ve güneşli olacak.

Ankara’da sıcaklık 34-35 derece civarında olacak. Hafta sonunda doğru sıcaklığın 39 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor.

İzmir’de sıcaklık 36-37 dereceye çıkıyor, İstanbul’da da 34 derece civarında hava sıcaklığı bekleniyor.

Ensonhaber.com'un YouTube kanalında Gündem Özel programında İlker Koç'un sorularını yanıtlayan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Aşırı sıcaklık da bir afettir"

Sıcak havanında sel ve diğer felaketler gibi bir afet olabileceğini fakat bunun insanlar tarafıdan böyle algılanmadığını söyledi.

Dünyanın birçok yerinde sıcak hava nedeniyle yüzlerce insanın hayatını kaybettiğini söyleyen Toros şöyle konuştu:

"Küresel ısınmadan dolayı bir afet yavaş yavaş geliyor…

Sıcak hava dalgasının bir afet olduğunu hissetmiyoruz.

Genç dinamikseniz sıkıntınız yok ama yaşlı ve belli hastalıklarınız varsa problem yaşanıyor. Sıcak havalar vücudun nefes almasına engel oluyor.

"Önlem almazsanız kendinizi hastanede bulabilirsiniz"

Ülkemizde 45 dereceye ulaşan sıcaklıklar var. Burada tedbir almanız gerekiyor. Bir anda kendinizi hastanede bulabilirsiniz.

Normalin 3-5 derece üzerinde bir sıcaklık bekliyoruz. İstanbul’da sıcaklık 30 derecenin üzerine çıktığı zaman nem nedeniyle daha etkileyici oluyor.

İnsan vücut sıcaklığından daha sıcak bir ortamda olduğunuzu düşünün.

"İşlerinizi erken saatlerde halledin"

Bulunduğunuz bölgede saat 10’dan itibaren ışınlar daha dik geldiği için çıkılmaması gerekiyor.

İşerin daha erken saatlerinde halledilmesi gerekiyor. Güneş ışığında çalışması gereken insanlar güneş ışığını geçirmeyen kıyafetler tercih ederek önlem almalı.

Yangınların önlenmesi için de yol kenarlarındaki şişelerin hassasiyet gösterilerek toplanması gerekiyor. Yol kenarındaki şişeleri toplamak için seferber olmak gerekiyor."