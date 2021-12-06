Sigaraya zam mı geldi, ne kadar? 6 Aralık 2021 güncel sigara fiyatları

Sigaraya zam mı geldi, ne kadar? 6 Aralık 2021 güncel sigara fiyatları

Sosyal medyada, Philips Morris grubundaki sigaralara 5 lira zam geldiği iddia edilmişti. O iddialara ilişkin açıklama geldi. Peki sigaraya zam geldi mi, ne kadar? İşte 6 Aralık 2021 sigara fiyatları..

Her yılın başında olduğu gibi sigarada ÖTV ve maktu vergi oranlarının bu yıl da düzenlenmesi bekleniyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte sigara şirketlerinden üst üste zam kararları beklenirken, geçtiğimiz hafta, bir sigara grubunun ürünlerine 2 TL zam gelmişti.

Dün akşam saatlerinde, sosyal medyada Philip Morris grubundaki ürünlere fahiş zam geldiği iddiası gündeme sokuldu.

Ortaya atılan iddiaların ardından güncel sigara fiyatları listesi araştırılmaya başladı. 6 Aralık 2021 sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? sorusuna yanıt aranırken konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi.

Peki sigaraya zam geldi mi, ne kadar? Güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Aralık 2021 sigara zammı ile ilgili yapılan açıklama...

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ, NE KADAR?

Sosyal medyada, 6 Aralık 2021 Pazartesi gününden itibaren Marl, Parl, Mur, Chst gibi Philip Morris grubundaki sigaralara 5 lira zam geldiği iddia edildi.

Zam yapıldığı iddia edilen Marl 17 TL’den 22 TL’ye, Parl fiyatının da 19.50 TL’den 24.50 TL’ye çıktığı belirtildi.

"İTİBAR ETMEYİNİZ"

Ancak sigara fiyatları ile ilgili Tekel Bayileri Platformu'ndan açıklama geldi.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu tarafından yapılan açıklamada, "Zamlı haberlere itibar etmeyiniz." uyarısı yapıldı.

6 ARALIK 2021 SİGARA FİYAT LİSTESİ

Marl.. Edge: 17 TL

Marl.. Touch: 18 TL

Marl..: 19 TL

Par..: 19,50 TL

Par.. Midnight Blue: 18,50 TL

Mur..: 17 TL

Mur.. Blu: 16 TL

La..: 16 TL

Ches..: 15,50 TL

Ches.. Mode: 15 TL

L..: 15,50 TL