Sihirin hakikati var mıdır? Bu işlerle uğraşanların dini açıdan durumları nedir?

Sihir ve bu tarz olayların gerçekliği var mıdır sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki bu işler ile ilgilenen kişilerin dini bakımdan durumları nedir? İşte merak edilenler..

Birçok kişi inanmasada sihir ve benzeri olaylara inanan milyonlarca insan bulunmaktadır. Gerçekliği bilinmesede bu işlerle uğraşan büyük bir bir kesim bulunmaktadır.

Vatandaşların merak ettiği konular arasında sihirin gerçekliği var mıdır ve bu tarz işler ile uğraşan kişilerin dini bakımdan durumları nedir sorusu yer alıyor.

Konu hakkında internette araştırma yapanlar Diyanet İşleri Başkanlığı Dişleri Yüksek Kurulu'nun sitesinde bu soruya yanıt aradılar. Peki Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı ne oldu? İşte merak edilen sorunun cevabı..

Soru

Sihirin hakikati var mıdır? Bu işlerle uğraşanların dinî bakımdan durumları nedir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Sihir veya büyü literatürde el çabukluğu, göz boyama ve yaldızlı sözler söyleme yoluyla gerçekleştirilen hile ve aldatma işi ya da şeytanla yakınlık kurup ondan yardım alma ve nesnelerin şeklini değiştirme iddiası şeklinde tanımlanmıştır. Sihir faaliyetlerinin, dini değerlerle bir bağlantısı olmadığı gibi bu işlerle uğraşanlar ahlaki bir amaç da gözetmezler.

Bu tür uğraşılardaki temel hedef, çıkar sağlamaktır. Kur’an-ı Kerim’de sihir olgusuna atıfta bulunulmuş (Bakara, 2/102; A’râf, 7/116; Tâhâ, 20/66), Hz. Peygamber de (s.a.s.) sihir yapmayı yedi büyük günah arasında saymıştır (Buhârî, Vesâyâ, 23; Müslim, İmân, 145). Büyücülerin her şeyi bildiği, başaramayacakları şeylerin bulunmadığı şeklindeki inançlar İslam’a aykırıdır. Bu yüzden bazı müslüman bilginler, gerçekliği bulunmayan bir aldatmaca ve safsata olduğu gerekçesi ile büyünün gerçekliğini reddetmişlerdir (Bkz. Cassâs, Ahkâmu’l-Kur’an, I, 50; Nevevî, Ravda, IX, 128, 346).

Sihire maruz kalan bir kişi, çare olarak Hz. Peygamberin önerdiği korunma yöntemleri ile yetinmeli, cinci ve üfürükçülerin tuzağına düşmemelidir. Kendisine büyü yapıldığını sanan ruhsal problemli insanların doktor veya psikiyatri uzmanına müracaat etmeleri uygun olur.