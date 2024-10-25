İHA

Türk doktorlarının mucizevi kurtarma hikayelerine bir yenisi daha eklendi.

Siirt'te meydana gelen olayda doktor, durumu kötü olan bir hastayı ölümün kıyısından kurtardı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Levent Ulusal isimli vatandaş, hastalığı sebebiyle randevu aldığı Dahiliye Uzmanı Dr. Yakup Boyraz'a muayene olmak için hastaneye geldiği esnada fenalaşarak yere yığıldı.

SEDYE ÜSTÜNDE HAYAT KURTARAN MÜDAHALE

Dr. Boyraz, acil servis alanına götürülmesine karar verilen Ulusal'a sedye üzerine çıkarak kalp masajı yapmaya başladı.

Ulusal, yaklaşık uzun süren kalp masajının ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

O ANLAR KAMERADA

Levent Ulusal'ın yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Doktorun müdahalesi, çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kayda alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir