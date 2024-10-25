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Siirt'te doktordan hayat kurtaran müdahale

Siirt'te doktordan hayat kurtaran müdahale Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp krizi geçiren bir hastaya doktorun sedye üzerindeki hayat kurtaran müdahalesi, çevredekiler tarafından kaydedildi.