Siirt’te fırıncılar, kavurucu sıcakta mesai yapıyor Siirt'te güneş altında termometreler 40 dereceyi aşarken, fırıncılar ise yaklaşık 200 ila 250 derece sıcaklıkla mücadele ediyor. Fırın başında ekmek mesaisine devam eden fırıncılar, 10 dakika arayla da değişim yapıyor.

Tüm yurtta olduğu gibi Siirt'te kavurucu sıcaklardan nasibini aldı...

Güneş altında termometreler 40 dereceyi aşarken, para kazanmak ise bazı meslek grupları için zor bir hale geldi.

Bu mesalek grupları arasında ise fırıncılar başı çekiyor. Siirtli fırıncıların kavurucu sıcakta ekmek mesaisi devam ediyor.

Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının en çok etkilediği kesim olan fırıncılar, büyük zorluklarla çalışmalarını sürdürüyor.

"Yaz aylarında daha çok zorlanıyoruz"

Geçimlerini sağlamak için çalışmaya mecbur olduklarını ifade eden Tarhan, özellikle yaz aylarında çok daha fazla zorlandıklarını ifade etti.

"Diğer usta arkadaşla sık sık değişim yapıyoruz"

10 yıldır bu mesleği yaptığını belirten Tarhan, "Çırak olarak başladım şimdi usta olarak çalışıyorum. Yaz aylarının en sıcak günlerinde vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. 200 ila 250 derece sıcaklıkta çalışıyoruz. Serinlemek için arada dışarı çıkar hava alırız. Elimizi yüzümüzü yıkarız, terimizi alırız.

Bizim diğer usta gelir yerime 10 dakika çalışır. Diğer usta arkadaşla birbirimizi değiştiririz sık sık. Evliyim ve 2 çocuğum var. geçimimi bu meslekten sağlayarak çocuklarıma bakıyorum” dedi.