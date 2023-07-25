Silifke'de misket limonu hasadı başlatıldı Mersin'in Silifke ilçesinde yetiştirilen misket limonları hasat edilerek, diğer şehirlere gönderilmek üzere paketleniyor.

AA

Akdeniz, turunçgillerin üretim merkezi konumunda bir bölge. Mersin de turunçgillerin üretiminin yoğunlaştığı bir şehir.

Üreticiler, Mersin'in Silifke ilçesinde misket limonları hasat etmeye başladı.

Çilek, domates, erik ve muz üretimiyle öne çıkan ilçede, alternatif olması için yetiştirilen misket limonunda sezonun ilk hasadı, üretici Cem Ergül'e ait Ulugöz Mahallesi'ndeki bahçede yapıldı.

Tarım işçilerince toplanan ve "lime limon" olarak da bilinen ürünler, paketlenerek kamyonetlere yükleniyor.

"Misket limon, iç piyasada rağbet görüyor"

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, 30 dönümlük bahçedeki faaliyetler sırasında misket limonunun iç piyasada rağbet gördüğünü söyledi.

Sezon, üretici için iyi başladı

Üretici Ergül de sezonun kendileri için iyi başladığını ifade ederek, bahçesinden yaklaşık 25 ton rekolte beklediğini anlattı.

Limonların kilosu tüccara 50 liradan satıldı

Limonların kilogramını 50 liradan satın alan tüccar Adnan Erdem, misket limonun kokusu ve aromasıyla öne çıktığını kaydetti.