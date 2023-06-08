Silivri'de yabani hayvan çiftliğine dönüştürülen villaya operasyon Silivri'de ticareti yasak olan 12 yaban geyiği ve 6 tavus kuşu ele geçirildi. Düzenlenen operasyon çerçevesinde 1 şüpheli yakalandı.

İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri'de bir villada ticareti yasak olan yaban hayvanları olduğu bilgisine ulaştı.

İhbarı değerlendiren polisler yabani hayvan çiftliğine dönüştürülen söz konusu villaya operasyon düzenledi.

Hayvanlara el konuldu

Baskında 12 yabani geyik, 6 tavus kuşu olmak üzere CITES Sözleşmesi kapsamında (Nesli tehlike altındaki türlerin ticaretine ilişkin sözleşme) bulunan 18 yaban hayvanına el konuldu.

Operasyon çerçevesinde villa sahibi gözaltına alındı. Villada el konulan 18 tabiat canlısının, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.