Sinop'ta 5,5 kilogramlık kötek balığı yakalandı Türkeli ilçesinde balıkçılar tarafından 5,5 kilogram ağırlığında beyaz kötek balığı yakalandı.

AA

Sinop'ta balıkçıları sevindiren av...

Türkeli ilçesi açıklarında avlanan balıkçıların ağına takılan beyaz kötek balığı tezgahta kilogramı 500 liradan satışa sunuldu.

"NADİR OLARAK TAKILIYOR"

Balıkçı Erkan Şimşek, gazetecilere, şifalı olarak bilinen kötek balığının ağlarına nadir olarak takıldığını söyledi.

"BİRAZ PAHALI"

Bu balığın Karadeniz'de pek görülmediğini vurgulayan Şimşek, "Beyaz kötek balığı levreği andırır, güzel balıktır. Kızartması ve şişi tercih edilir ve aynı zamanda şifa kaynağı bir balıktır. Nadir tutulduğu için fiyatı tabii ki biraz pahalı. Ama vatandaşın ilgisi olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)