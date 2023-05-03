Sinop'ta denize düşen telefonu kurtarma operasyonu Sinop'ta denize düşen telefonunu kurtarabilmek için arkadaşı bacaklarından tutup denize sarkıttı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

Sinop'un merkez Gazi Caddesi'ndeki sahil kenarında çalışma yapan Metin Biçer'in telefonu, cebinden kayıp denize düştü.

Kıyıdaki kayalıklara yakın bir bölgeye düşen telefonunu almak isteyen Metin Biçer'i yanında bulunan arkadaşı, bacaklarından tutarak ters şekilde denize sarkıttı.

Bir süre denizde aradıktan sonra telefonunu kurtaran şahıs, telefonu arka cebine koyduktan sonra sarkıtan arkadaşı tarafından yukarıya çekildi.

"Soğuktu giremedik"

O anları kaydeden Nurettin Uçar, tehlikeli bir hareket gibi görünse de derin bir bölge olmadığı için korkulacak bir durumun olmadığını dile getirerek, şunları söyledi: