Sıra gazda! Bugün LPG'ye zam gelecek mi? 11 lirayı geçecek...

Benzin ve motorine gelen zamların ardından gözler otogaza çevrildi. Peki LPG'ye zam gelecek mi? Otogaza kaç lira zam gelecek?

Akaryakıt fiyatlarında hızlı yükseliş devam ediyor.

Son olarak benzin ve motorine gelen üst üste gelen zamların ardından son artışın iptal edildiği duyuruldu.

Ancak bu sefer de LPG'den zam bekleniyor.

Araç sahipleri, otogaza ne kadar, kaç lira zam gelecek araştırmalarını hızlandırdı.

EPGİS tarafından açıklanacak olan akaryakıt fiyatları için gözler son dakika haberinde.

Peki LPG'ye zam gelecek mi, ne kadar? Otogaz kaç lira olacak?

LPG'YE ZAM

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından (11 Mart) geçerli LPG'ye 46 kuruş zam gelecek.



EPGİS'in resmi açıklamayı ilerleyen saatlerde yapması bekleniyor.

11 LİRAYI GEÇECEK

LPG'nin litresi Ankara'da ortalama 10,74 liradan 11,20 liraya çıkacak. İstanbul'da 10,68 liradan 11,14 liraya, İzmir'de 10,55 liradan 11,01 liraya yükselecek.