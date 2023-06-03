Şırnak'ta terör yerini huzura bıraktı, tarım arazileri canlandı Terörün yerini huzura bıraktığı Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri kenarındaki kullanılmayan araziler, karpuz tarlalarına döndü. Yüzde 8 olan sebze üretimi ise yüzde 17'ye kadar çıktı.

Yapılan başarılı operasyonlar sonrası Şırnak, teröristlerden arındırıldı.

Mehmetçik başarılı operasyonları ile bölgeye huzur getirirken, tarım arazileri de artık kullanılmaya başlandı.

Şırnaklı vatandaşlar; bağ, bahçe ve atıl durumda olan arazileri karpuz bostanına dönüştürdü.

Yüzde 8'den yüzde 17'ye çıkan üretim vatandaşların da yüzünü güldürüyor.

Çiftçilere eğitimler veriliyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel, Dicle Nehri kenarındaki çorak arazileri tarıma kazandırmak istediklerini söyledi. Çiftçilere gerekli eğitimleri vererek bölgede kullanılmayan çorak arazileri değerlendirmeyi hedeflediklerini aktaran Demirel, geçen yıllarda ilde yüzde 8 olan sebze üretiminin yüzde 17'ye yükseldiğini belirtti.

Bu yıl hedeflerinin sebze üretimini yüzde 20'ye çıkarmak olduğunu kaydeden Demirel, "Sebze üretiminin yapıldığı 12 bin dekarlık alanı yaklaşık 25 bin dekara çıkartmayı planlıyoruz. Dicle Nehri kenarı suya yakınlığı ve toprak yapısı dolayısıyla karpuz yetiştiriciliğine çok uygun. Karpuz nehir kenarlarında daha iyi verim alınan bir ürün. Biz de çiftçilerimize bunu önerdik ve İnşallah iyi bir verim alınacağını düşünüyoruz. Bu anlamda atıl durumda olan arazilerimizi sebze ve meyvecilik alanında değerlendiriyoruz” dedi.

Haziran ayının ortasında hasat yapılacak

Daha önce Adana’da çiftçilik yapan ve bu yıl Dicle Nehri kenarında çalışma sürdüren Barış Sögür, nehir kenarındaki 280 dönüm alanda karpuz yetiştirmeye başladı.

Geçen yıl başka bölgede 100 dekar alanda karpuz ektiğini ve iyi bir verim elde ettiğini hatırlatan Sögür, bu yıl 280 dönümlük arazide 75 bin karpuz fidesini toprakla buluşturduklarını bildirdi. Sögür, bu yıl dekarda 8 ton verim beklediklerini ifade ederek, “180 dönüm arazide karpuz yetiştiriyoruz. Haziran ayı ortasında hasat yapmayı planlıyoruz. Bütün çiftçilere tavsiye ediyoruz. Kendi memleketlerinde üretim yapmaları gerekiyor, bunun için devlet her türlü desteği sağlıyor.

Arazilerimiz çok yeter ki üretim yapılsın. Verimli topraklarımız var. Şu an yanımızda yaklaşık 6 ay çalışabilecek 40 işçi var. İşçiler daha önce Adana veya başka bölgelere çalışmak için gidiyorlardı” diye konuştu.

Tarlada çalışan Sebahat Kiraz ise "Daha önce mevsimlik işçi olarak batı ilerine gidiyorduk. Ama bu yıl karpuz üretici bizim bölgede böyle bir çalışma yaptı ve bizde kendi memleketimizde çalışıyoruz. Başka illere gitmek zorunda kalıyorduk, artık kendi evimizin önünde iş buluyoruz ve çok mutluyuz” şeklinde konuştu.