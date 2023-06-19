Şırnak’ta YKS için evden çıkan gençten, 3 gündür haber yok

19 yaşındaki Hüseyin Yoncuz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi’ne girecekti.
Şırnak İdil ilçesine bağlı Sulak köyünde ailesiyle yaşayan Yoncuz, sınav için kent merkezinde yaşayan ablasında kalacağını söyledi.
Ailesi ulaşamadı
Cuma günü sabah erken saatlerde evden çıkan genç, ablasına gitmedi.
Hüseyin’in arkadaşlarına gitmiş olabileceğini düşünen ailesi, cumartesi günü sınavın ardından aradıkları oğullarına ulaşamadı.
Başka ilçeden sinyal verdi
Aile, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Polisin yaptığı araştırmada, Hüseyin Yoncuz'un telefonunun en son cuma günü akşam saatlerinde Cizre ilçesinin Konak Mahallesi'nde sinyal verdiği, kent merkezine gitmediği ve sınava da girmediği tespit edildi.
3 gündür haber yok
Hüyseyin Yoncuz'un ağabeyi Mehmet Yoncuz, her yerde kardeşini aradığını ve 3 gündür herhangi bir ize rastlamadıklarını söyledi.
Endişelenen ağabey, görenlerin en yakın güvenlik birimine ya da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmelerini istedi.