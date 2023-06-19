Şırnak’ta YKS için evden çıkan gençten, 3 gündür haber yok Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne girmek için cuma günü kent merkezine giden 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor. Sınava girmediği ve telefonunun en son Cizre ilçesinde sinyal verdiği belirlenen genç, polis tarafından aranıyor.

DHA

19 yaşındaki Hüseyin Yoncuz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi’ne girecekti.

Şırnak İdil ilçesine bağlı Sulak köyünde ailesiyle yaşayan Yoncuz, sınav için kent merkezinde yaşayan ablasında kalacağını söyledi.

Ailesi ulaşamadı

Cuma günü sabah erken saatlerde evden çıkan genç, ablasına gitmedi.

Hüseyin’in arkadaşlarına gitmiş olabileceğini düşünen ailesi, cumartesi günü sınavın ardından aradıkları oğullarına ulaşamadı.

Başka ilçeden sinyal verdi

Aile, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Polisin yaptığı araştırmada, Hüseyin Yoncuz'un telefonunun en son cuma günü akşam saatlerinde Cizre ilçesinin Konak Mahallesi'nde sinyal verdiği, kent merkezine gitmediği ve sınava da girmediği tespit edildi.

3 gündür haber yok

Hüyseyin Yoncuz'un ağabeyi Mehmet Yoncuz, her yerde kardeşini aradığını ve 3 gündür herhangi bir ize rastlamadıklarını söyledi.

Endişelenen ağabey, görenlerin en yakın güvenlik birimine ya da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmelerini istedi.