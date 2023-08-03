Sırtını kaşıyan ayının sevimli halleri Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, sırtını ağaçta kaşırken fotokapan tarafından görüntüleri kaydedilen ayının keyifli görüntülerini paylaştı.

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İHA

Türkiye'nin zengin coğrafyasında doğal hayat olabildiğince korunmaya çalışılıyor.

Birçok türe ev sahipliği yapan Anadolu'da, bu çeşitliliği korumak için veri toplamak en önemli süreçlerden biri.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce yaban hayatını izlemek maksatlı doğaya ve koruma alanlarına yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayatına dair bir çok anın görüntüsünü kayıt altına almaya devam ediyor.

Bu çerçevede, Sarıkamış Ormanları, Allahuekber Dağları Milli Parkı, Kars, Erzurum, Ardahan ve Artvin illerinde Yaban Hayatı Koridorunda bulunan “Etobur Türlerin Araştırılması Projesi’ dolayısıyla yapılan çalışmalarla bozayı, kurt, vaşak ve domuzların koku, tüy, kıl gibi işaretlerini bıraktığı ağaçlar tespit edildi.

Sırtını kaşıyan ayı

Tespit edilmesiyle birlikte yaban hayatını takip etmek için yerleştirilen fotokapanlar ise sırtını ağaçta kaşıyan ayının keyifli görüntülerini kaydetti.

DKMP Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında ise şu ifadelere yer verildi: