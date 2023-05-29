Sivas'ta sağanak sonrası yollar göle döndü Sivas’ın Suşehri ilçesinde etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonucu beklenen sağanak tüm yurdu etkisi altına aldı..

Sivas’ın Suşehri ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Cadde ve sokaklar göle döndü

Sağanak yağışın ardından cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Trafikte araçlar dikkatli seyrederken trafikte aksamalar yaşandı.

Bazı araçlar arızalandı. Ekipler ve vatandaşlar suyu tahliye etmek için uzun uğraşlar verdi.