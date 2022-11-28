Petrol
81.48
-2.66%
Euro
19.3355
-0.37%
Dolar
18.6321
-0.01%
Altın
1.049
-0.22%
Borsa
4876
0.00%
Bitcoin
309.152
-2.06%
BTXN Coin
5.78
0.00%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Sivas'da öğrenciler 1 saatliğine engelli oldu

    Engelli vatandaşların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek isteyen öğrenciler, bir saatliğine görme işitme ve yürüme engellilerin yerine geçerek, engelli bireylerle empati kurdu.
    • 28.11.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 10:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sivas'da öğrenciler 1 saatliğine engelli oldu

    Sivas'ta öğrenciler farkındalık yaratmak için örnek bir uygulamaya imza atarak engelli bireylerin yaşamlarındaki zorluklara dikkat çekti.

    Akıncılar ilçesinde kaymakamlık, engelli bireylerin yaşadığı zorlukların daha iyi anlaşılabilmesi için tüm öğrencilerin bir saatliğine engelli bireyler gibi hissetmelerini sağladı.

    Öğrenciler, tekerlekli sandalye, göz bantları ve kulaklıklar aracılığı ile empeti kurdu

    Akıncılar Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, engelli bireylere duyarlı bir toplum oluşturulması adına oluşturduğu projede; ilçede eğitim gören tüm öğrencilerin engelli bireyler ile empati kurmalarını sağlamak için tekerlekli sandalye, göz bantları ve kulaklıklar temin etti.

    Bir saatliğine engelli oldular

    Öğrenciler bu araç ve gereçleri kullanarak bir saatliğine de olsa yürüme, görme ve işitme engelli bireyler gibi hissetti.

    Öğrenciler zorlandı

    Tekerlekli sandalyeler ile okul içerisinde bir saat geçirmeye çalışan öğrenciler bir hayli zorlandı.

    Okullarının kütüphanelerine giren öğrenciler üst raflardaki kitaplara uzanamadı.

    Sınıflarında sıralarına ulaşmakta güçlük çekti, yemekhanede yemeklerini alıp masalarına geçmeleri adeta onlar için imkansız bir hal aldı.

    Sivas da öğrenciler 1 saatliğine engelli oldu #1

    Göz bandı takarak el sanatları dersine girdiler

    Göz bantları ile el sanatları dersine giren öğrenciler ellerindeki kilimleri dokuyamadı.

    Kulaklıkları takarak arkadaşlarıyla iletişim kurmaya çalışan öğrenciler dertlerini anlatmayı beceremedi.

    Sivas da öğrenciler 1 saatliğine engelli oldu #2

    Okul dışında da yaşadıkları zorluklara dikkat çekildi

    Engelleriyle karşıdan karşıya geçen, bankamatikten para çekmeye çalışan ve bakkaldan alışveriş yapmak isteyen öğrenciler, engelli bireylerin okul dışında yaşadıkları zorlukları da birebir hissetme imkanı buldu.

    Öğrenciler, yaşadıkları tecrübe ile engelli bireylerin karşı karşıya kaldıkları zorlukları daha iyi anladıklarını belirterek, onlarla ilgili yapabileceklerinin farkına vardıklarını söyledi.

    Sivas da öğrenciler 1 saatliğine engelli oldu #3

    "Farkındaysan engeller yok olur"

    İHA'nın haberine göre, projeleriyle ilgili açıklama yapan Kaymakamı  Kahveci, "Akıncılar Kaymakamlığı olarak bu projeyi geliştirdik. ‘Farkındaysan engeller yok olur’ adı altında başlattığımız bu projeyle ilçemizde öğrenim gören 497 öğrencimizin 1 saatlerini tekerlekli sandalyeyle birlikte, bir saatlerini atış poligonlarında kullanılan kulaklıklarla birlikte bir saatlerini de göz bantlarıyla geçirmelerini diledik." dedi.

    Sivas da öğrenciler 1 saatliğine engelli oldu #4

    Hedef, bu bilinci gelecek nesillere taşımak

    Akıncılar Kaymakamı Kahveci, 497 öğrenciyle yaptıkları çalışmayla 40-50 yıl sonra 30-40 bin kişiye bu bilinci taşımayı amaçladıklarını belirterek, "Tekerlekli sandalyeleri kullanan öğrencilerimiz yaya geçitlerinde park edilen bir aracın görme engelli vatandaşlarımıza çıkarttığı zorluğu, göz bandı takan bir öğrencimiz alışveriş yaparken yaşanan zorlukları birebir yaşayarak görmüş oldu. Biz ilçemizde gerçekleştirdiğimiz bu projeyle 497 öğrencimize hitap ettik. İnanıyoruz ki 20 yıl sonrasının anne ve babaları olarak 5 bin kişiye belki de 40-50 yıl sonra 30-40 bin kişiye hitap etmiş olacağız." şeklinde konuştu.

    Sivas da öğrenciler 1 saatliğine engelli oldu #5


    Yörüklerin yayladan dönüşü başladı
    Yaşam

    Yörüklerin yayladan dönüşü başladı

    Mehmetçik zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen görevde
    Gündem

    Mehmetçik zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen görevde

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir