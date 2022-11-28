Sivas'da öğrenciler 1 saatliğine engelli oldu

Engelli vatandaşların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek isteyen öğrenciler, bir saatliğine görme işitme ve yürüme engellilerin yerine geçerek, engelli bireylerle empati kurdu.

Sivas'ta öğrenciler farkındalık yaratmak için örnek bir uygulamaya imza atarak engelli bireylerin yaşamlarındaki zorluklara dikkat çekti.



Akıncılar ilçesinde kaymakamlık, engelli bireylerin yaşadığı zorlukların daha iyi anlaşılabilmesi için tüm öğrencilerin bir saatliğine engelli bireyler gibi hissetmelerini sağladı.

Öğrenciler, tekerlekli sandalye, göz bantları ve kulaklıklar aracılığı ile empeti kurdu



Akıncılar Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, engelli bireylere duyarlı bir toplum oluşturulması adına oluşturduğu projede; ilçede eğitim gören tüm öğrencilerin engelli bireyler ile empati kurmalarını sağlamak için tekerlekli sandalye, göz bantları ve kulaklıklar temin etti.

Bir saatliğine engelli oldular

Öğrenciler bu araç ve gereçleri kullanarak bir saatliğine de olsa yürüme, görme ve işitme engelli bireyler gibi hissetti.

Öğrenciler zorlandı

Tekerlekli sandalyeler ile okul içerisinde bir saat geçirmeye çalışan öğrenciler bir hayli zorlandı.

Okullarının kütüphanelerine giren öğrenciler üst raflardaki kitaplara uzanamadı.

Sınıflarında sıralarına ulaşmakta güçlük çekti, yemekhanede yemeklerini alıp masalarına geçmeleri adeta onlar için imkansız bir hal aldı.





Göz bandı takarak el sanatları dersine girdiler

Göz bantları ile el sanatları dersine giren öğrenciler ellerindeki kilimleri dokuyamadı.

Kulaklıkları takarak arkadaşlarıyla iletişim kurmaya çalışan öğrenciler dertlerini anlatmayı beceremedi.

Okul dışında da yaşadıkları zorluklara dikkat çekildi

Engelleriyle karşıdan karşıya geçen, bankamatikten para çekmeye çalışan ve bakkaldan alışveriş yapmak isteyen öğrenciler, engelli bireylerin okul dışında yaşadıkları zorlukları da birebir hissetme imkanı buldu.

Öğrenciler, yaşadıkları tecrübe ile engelli bireylerin karşı karşıya kaldıkları zorlukları daha iyi anladıklarını belirterek, onlarla ilgili yapabileceklerinin farkına vardıklarını söyledi.





"Farkındaysan engeller yok olur"



İHA'nın haberine göre, projeleriyle ilgili açıklama yapan Kaymakamı Kahveci, "Akıncılar Kaymakamlığı olarak bu projeyi geliştirdik. ‘Farkındaysan engeller yok olur’ adı altında başlattığımız bu projeyle ilçemizde öğrenim gören 497 öğrencimizin 1 saatlerini tekerlekli sandalyeyle birlikte, bir saatlerini atış poligonlarında kullanılan kulaklıklarla birlikte bir saatlerini de göz bantlarıyla geçirmelerini diledik." dedi.





Hedef, bu bilinci gelecek nesillere taşımak

Akıncılar Kaymakamı Kahveci, 497 öğrenciyle yaptıkları çalışmayla 40-50 yıl sonra 30-40 bin kişiye bu bilinci taşımayı amaçladıklarını belirterek, "Tekerlekli sandalyeleri kullanan öğrencilerimiz yaya geçitlerinde park edilen bir aracın görme engelli vatandaşlarımıza çıkarttığı zorluğu, göz bandı takan bir öğrencimiz alışveriş yaparken yaşanan zorlukları birebir yaşayarak görmüş oldu. Biz ilçemizde gerçekleştirdiğimiz bu projeyle 497 öğrencimize hitap ettik. İnanıyoruz ki 20 yıl sonrasının anne ve babaları olarak 5 bin kişiye belki de 40-50 yıl sonra 30-40 bin kişiye hitap etmiş olacağız." şeklinde konuştu.