Sivas'ta ayakkabı boyacısının resim yeteneği Şarkışla'da ayakkabı boyayarak geçimini sağlayan Murat Ünser, boş zamanlarında fırça ve paletini eline alarak aklından geçenleri kağıtlara ve tuvallere döküyor.

İHA

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan ve ayakkabı boyacılığı yapan Murat Ünser, resim yeteneğiyle kendisine hayran bırakıyor.

Geçimini ayakkabı boyacılığı yaparak sağlayan gizli yetenek Ünser, ilkokulda başlayan resim merakını gün geçtikçe ilerletti.

İşinden arta kalan zamanlarında fırça ve paletini eline alarak aklından geçenleri kağıtlara ve tuvallere döküyor.

Hobi olarak yaklaşık 20 dakikada yaptığı resimleri görenler ise hayret ediyor.

"Boyacılık güzel meslek"

Murat Ünser, resim yapmak için yeri ve zamanı olmadığı için resimlerini yaklaşık 20 dakika gibi bir sürede tamamladığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

Bu resim ilgim benim ilkokulda başladı. O zaman bir merak vardı bende. Rıfat İnciroğlu isminde bir öğretmenimiz vardı. Ortaokulda, lisede resimlerim panoya asılırdı. Ondan sonra bayağı bir uzun süre yaklaşık 20 sene bu işi bıraktım. Buradaki yapmış olduğum resimleri 15-20 dakikada yapıyorum. Yerim de yok, zamanım da yok. Böyle imkanım olmadan, boya ve malzemelerim kalitesiz fakat kendi kafamdan geçen şeyler yapıyorum. Ayakkabı boyacılığı mesleğini ilkokuldayken yapıyordum, daha sonradan sandığımı sattım. Şu anki sandığımı bir arkadaş satıyordu, biraz ucuz buldum ve aldım. Boyacılık mesleği güzel bir meslek.

"Yaptığım resimlerle gurur duymuyorum"

Ünser, daha iyi ressamların olduğunu bildiği için yaptığı resimlerle gurur duyamadığını ifade ederek, şunları söyledi: