Sivas'ta bir asırlık çınar Fatma Ulucan: Bu yaşa kadar yaşamak güzel birşey

İHA

Sivas kent merkezi Kaleardı Mahallesi'nde yaşamını sürdüren 1924 doğumlu 100 yaşındaki Fatma Ulucan, görenlerin ağzını açık bırakıyor.

Geçmişe dönse hiçbir şeyi değiştirmek istemediğini söyleyen Fatma nine, yıllar önce kaybettiği eşine ilişkin de açıklamalarda bulunarak, eşine olan özlemini dile getirdi.

Şu anda oğlu ile birlikte kalan Fatma Ulucan, dikkate değer açıklamalarda bulundu.

"EN MUTLU OLDUĞUM HATIRALARIMDA HEP EŞİM VAR"

Fatma Ulucan, geçmişindeki hiçbir şeyi değiştirmek istemediğini ve en mutlu anlarının eşiyle birlikte olduğu anlar olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Eskiden yaylalarda gezer eğlenirdim. Hayvanlarımız vardı inek sağardım. Eskiden köyde yaşardım. Gelin olana kadar köyde yaşardım. Evlendikten sonra eşim beni Sivas'a getirdi. Eşim beni çok severdi ben de onu severdim. En mutlu olduğum hatıralarımda hep eşim var. Onu çok özlüyorum.

"GEÇMİŞE DÖNSEM HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEK İSTEMEZDİM"

Şimdi oğlumla beraber yaşıyoruz. Bana çok iyi bakıyor. Şimdi hiçbir iş yapamıyorum. Eğilip doğrulamıyorum bile. Çorbayı çok severim. Geçmişe dönsem hiçbir şeyi değiştirmek istemezdim.

"BU YAŞA KADAR YAŞAMAK GÜZEL BİR ŞEY"

Ulucan, “Oğlum olmasa bana kim bakardı” diyerek “ Eskiden zorluklar çekerdim. Şimdi çocuklarım bana bakıyor. Oğlum beni dışarı çıkartıyor. Gençlere iyiliği tavsiye ederim. Kalplerinden kötülüğü atmalarını tavsiye ederim. Geçtiğimiz günlerde Sivas Valisi Yılmaz Şimşek geldi. Bana çiçek getirdi. Kapımı açtı. Allah ondan razı olsun. Bu yaşa kadar yaşamak güzel bir şey. Çocuklarımın olması çok güzel bir şey. Oğlum olmasa bana kim bakardı? Allah ondan razı olsun” ifadesinde bulundu.