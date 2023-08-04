Sivas'ta bir taksici bulduğu yüklü miktardaki parayı sahibine teslim etti Sivas’ta takside unutulan parayı bulan Nevzat Altunpara, kadın çorabı içerisine saklanmış 6 santimetre kalınlığındaki para destesini saymadan sahibine ulaştı.

İHA

Sivas'ta yaşanılan olay, takdir topladı..

Geçtiğimiz günlerde taksici Nevzat Altunpara'nın aracından inen bir müşterisi takside yüklü miktarda dövizi unuttu.

Altunpara, poşet içerisinde bir kadın çorabının içine saklanmış yaklaşık 6 santimetre kalınlığındaki Euro destesini bulduktan sonra hiç düşünmeden ve saymayı bile aklından geçirmeden sahibine teslim etti.

Bir diğer esnaf Burak Baltan ise fırınında masanın üzerinde unutulan evrak çantasının içini açtığında bulduğu yüklü miktardaki parayı polis ekiplerine teslim ederek sahibine ulaştırdı.

Teşekkür belgesi verildi

Örnek davranışlarından dolayı Sivas Valisi Yılmaz Şimşek Nevzat Altunpara ve Burak Baltan’ı makamında ağırladı.

Daha sonra Vali Yılmaz Şimşek, “Yardımseverliği ve dayanışmayı arzuladığımız bu günlerde, duyarlı davranışınızla topluma örnek olduğunuz için teşekkür eder, sağlıklı bir ömür dilerim” yazılı ‘Teşekkür Belgesini’ takdim etti.

"Vatandaşlık görevimdi"

Taksici Nevzat Altunpara, bulduğu paraların kadın çorabı içerisine konulduğunu ifade ederek, olayı şöyle anlattı:

Eve girmeden telefon açtılar. ‘Arabada bir şeyimiz kaldı mı?’ diye sordular. Ön koltuğun dibinde bir poşet vardı. Siyah bez poşet. 'Var' diyerek cevap verdim. Ben eve girdim. İçinde iki lira demir para, bir tane tırnak makası, birde kadın çorabının içine para konmuştu.



Yaklaşık 6 santim kalınlığında yarısı 100 Euro yarısı 50 Eeuro. Onu da lastiğe sarmıştı. Yüklü bir paraydı ama ne kadar olduğunu sormadım. Götürüp teslim ettim. Vatandaşlık görevimdi.

Fırında çalışan Burak Baltan, bulduğu parayı polis ekiplerine teslim ettiğini söyleyerek, “Bende fırında çalışırken çanta dolusu Euro vardı deste deste. Bende çantayı alıp karakola götürdüm. Karakola teslim ettim, daha sonra sahibini buldular. Sahibine teslim ettik” dedi.