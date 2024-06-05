Sivas'ta minaresiz cami, 38 yıl sonra minaresine kavuştu Sivas’ta bir köyde 1986 yılında maddi imkânsızlıklar nedeniyle minaresiz şekilde inşa edilen cami, 38 yıl sonra minaresine kavuştu.

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İHA

Sivas’ın Gemerek ilçesine bağlı Eskiçubuk köyünde 1986 yılında inşa edilen cami, maddi imkânsızlıklar nedeniyle minaresiz kaldı.

38 yıl boyunca minaresiz hizmet veren camiye köylüler minare yapmak istediklerinde, aralarında anlaşmazlık çıktı.

Bu anlaşmazlığı çözmek için hayırsever Bilal ve Ayfer Koç çifti devreye girerek minarenin yapımını üstlendi.

Bir dönem dışarıdan bakıldığında konuta benzeyen cami, 38 yılın ardından nihayet minaresine kavuştu.

"Hanım ile anlaştık ve yaptık"

Minareyi köy sakinlerinin bir araya gelerek yaptırmak istediği ancak anlaşmazlık çıktığını ifade eden Bilal Koç,

Komşularla anlaşmazlık oldu, biz de araya girdik. Caminin minaresini yaptırmaya vesile olduk. 1986 yılından bu yana camide minare yoktu. Hanım ile anlaştık ve yaptık.

dedi.

"Dışarıdan bakıldığında evi andırıyordu"

Çocukluğu Eskiçubuk köyünde geçen Ayfer Koç ise,

Cami yapılmıştı ama minaresi yoktu. Biz gelip giderken üzülüyorduk. Karı-koca karar verdik, sürpriz olmasını istedik. Dışarıdan bakıldığında orası bir ev gibiydi. Cami olduğu belli değildi. Şimdi iyi oldu hiç değilse bir minaresi var artık.

ifadelerine yer verdi.

"Minare için iki senedir mücadele veriliyordu"

Köy sakini Ekrem Şenol ise,

1986 yılında yapılmış bir cami. Minare için iki senedir mücadele veriliyordu. Bir araya gelememişler. Hayırseverlerimiz de karar vermişler ve yaptırdılar. Herkesin umduğundan daha da güzel bir görüntü oldu. Köyümüzün camisinde 38 sene sonra minare göründü.

diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)