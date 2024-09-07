Sivas'ta sıcaktan bunalan çocuklar kamyon kasasında serinledi Şarkışla'da sıcak havalardan bunalan çocuklara sürpriz yapmak isteyen isteyen Mahalle Muhtarı Ahmet Turan Gürledik, kamyon kasasını çocuklar için havuza çevirdi.

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İHA

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Mahalle Muhtarı olarak görev yapan Ahmet Turan Gürledik, çocuklara yaptığı sürprizle yürekleri ısıttı.

Damlaca Mahallesi'nin Muhtarı Ahmet Turan Gürledik, sıcaktan bunalan çocukların yüzme hayalini gerçekleştirdi.

KAMYON KASASINI HAVUZA ÇEVİRDİ

Çocukların isteğini geri çevirmeyen Gürledik, çocuklar için bir kamyonun kasasını havuza dönüştürerek serinleme alanı oluşturdu.

HEM EĞLENDİLER HEM SERİNLEDİLER

Hava sıcaklıklarının yükseldiği bu günlerde, çocukların serinleyebileceği alternatif alanlar arayışı sürerken, muhtarın bu girişimi beğeni topladı.

Bu ilginç uygulama, hem çocukların eğlenmesini sağladı hem de sıcak havalarda serinleme ihtiyacını karşıladı.

"TEMENNİMİZ ÇOCUKLARIN MUTLU OLMASI"

Muhtar Ahmet Turan Gürledik, çocuklar eğlensin diye böyle bir etkinlik yaptığını ifade ederek, “Çocukların yoğun isteği ve havaların sıcak olması nedeniyle böyle bir etkinliğe başvurduk. Yaklaşık 20 tane çocuk. Çocuklarımız eğlensin hem de farklı bir etkinlik olsun diye bunu yaptık. Havaların durumuna göre böyle bir etkinlik yapacağız. Temennimiz çocukların mutlu olması” dedi.

Çocuklar ise mahallerinde bir havuzun olmadığını ve muhtarın böyle bir havuz yaptığını belirterek, bu tür etkinliklerin devam etmesini istedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)