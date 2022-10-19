Siyasi parti üyeliği sorgulaması nasıl yapılır? e-Devlet siyasi parti üyeliği sorgulama 2022

Herhangi bir siyasi partiye üyeliğini olup olmadığını öğrenmek isteyenler sorgulama işleminin nasıl ve nereden yapılacağını araştırıyor. Peki Siyasi parti üyeliği sorgulaması nasıl yapılır?

Son günlerde sıklıkla gündeme gelen siyasi parti üyeliği sorgulama konusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Siyasi parti üyeliği olup olmadığı öğrenmek isteyenler bu işlemi nasıl yapacağını merak ediyor.

e-Devlet sistemi hayatımıza girdikten sonra birçok işlemi kolaylıkla çözebiliyoruz. Siyasi parti üyeliği sorgulama işleminide e-Devlet kapısı üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz.

Vatandaşlar, e-Devlet aracılığıyla siyasi parti üyeliği sorgulaması yaparak kendi isteğiyle yada haberi olmadan hangi partiye üyeliği bulunduğunu kolaylıkla öğrenebilir. Peki siyasi parti üyeliği sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Siyasi parti üyeliği sorgulama nasıl yapılır?

Siyasi parti üyeliği sorgulama işlemleri iki farklı şekilde yapılabiliyor. Sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar "www.turkiye.gov.tr" adresinden veya e-Devlet uygulaması üzerinden siyasi parti üyeliklerini sorgulayabilirler.

e-Devlet sistemine TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra arama kısmına 'Siyasi Parti Üyeliği Sorgulama' yazarak üyeliğiniz olup olmadığını kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Siyasi parti üyeliğini iptal etmek isteyenler yine e-Devlet üzerinden kolaylıkla parti üyeliklerini iptal edebilirler.