Skolyoz hastası Kırgız genç kızın boyu ameliyatla 10 santimetre uzadı Doğuştan skolyoz hastası Karıma Tagaeva, memleketi Kırgızistan'da yıllar içinde ilerleyen rahatsızlığına çözüm bulamayınca tedavi için geldiği Türkiye'de ameliyat oldu.

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İHA

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Tıp Fakültesi öğrencisi olan Konjenital Kifoskolyoz (Omurga eğriliği) hastası Karıma Tagaeva, yaşadığı ülkede hastalığının tedavisinin yapılamadığını fark ettiğinde çözüm yolu aramaya başladı.

Doğum öncesinde omurların oluşumu ya da farklılaşması aşamasındaki sorunlara bağlı ortaya çıkan omurga eğriliği rahatsızlığıyla mücadele eden Tagaeva, çareyi Antalya'da buldu.

BOYU 10 SANTİMETRE UZADI

Araştırmaları sonucunda bir özel hastanede hastalığının tedavisinin yapılabildiğini öğrenen Kırgız genç kız, burada operasyon oldu.

Başarılı geçen operasyon sonrası boyunda 10 santimetre uzama yaşandı.

"KENDİMİ DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"

Kırgız hasta Karıma Tagaeva ise yaşadığı süreci şu şekilde anlattı:

Dördüncü seviye skolyoz ile başvurdum, uzun süren yürüyüşlerden sonra nefes darlığı yaşıyordum ve çok zorlanıyordum. Bacaklarım ağrıyordu, doğru düzgün yatamıyordum, yürüyemiyordum, görüntümden çok rahatsız oluyordum. Bu nedenle çareler aramaya başladım, ameliyat için Türkiye'yi buldum ve Antalya'ya geldim.



Tıp Fakültesi birinci sınıfı bitirdim, ameliyat öncesi kendimi çok kötü hissediyordum. Ameliyat sonrası ağrılarım azaldı, kendimi daha iyi hissediyorum. Artık nefes darlığı çekmiyorum. Operasyon çok güzel geçti, doktorumu herkese tavsiye ederim, kendisine çok minnettarım, çok memnun kaldım.

"BOYUM ÇOK KISAYDI, HERKES İÇİN SÜRPRİZ OLACAK"

Üniversiteyi bitirdikten sonra Türkiye'ye gelip doktorluk yapmak istediğini söyleyen Tagaeva, ameliyat sonrası ilk olarak ailesini görüntülü aradığını belirterek, Kırgızistan'a dönmesinin ardından yeni halinin birçok arkadaşına sürpriz olacağını kaydetti.

Tagaeva, “Ben de üniversitemi bitirip başarılı bir doktor olmak istiyorum, ileride Türkiye'ye gelip doktor olmak isterim. Genel Cerrah olmayı hayal ediyorum. Ameliyattan çıktıktan sonra ilk olarak ağabeyimi, babamı, arkadaşlarımı görüntülü aradım. Herkes çok endişeliydi, başarılar diledi. Okuldan bazı arkadaşlarımın ameliyat olduğumdan haberleri yok, gidince sürpriz olacak, çok şaşıracaklar. Ameliyat öncesi boyum çok kısaydı, şimdi çok uzadı. Çok şaşıracaklar. Herkes için sürpriz olacak.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)