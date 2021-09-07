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Son Yaz dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Son Yaz dizisinden ikinci tanıtım..

Son Yaz dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Son Yaz dizisinden ikinci tanıtım..

Son Yaz dizisi yeni sezon için sete çıkarken, diziyi izlemek için sabırsızlananlar ise "Son Yaz dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Yeni sezon ne zaman?