Sosyal medyanın gençlerin meslek seçimine etkisi

Özellikle gençlerin tercih ettiği sosyal medyanın meslek seçimine etkilerini, Ensonhaber olarak gençlere sorduk.

Son dönemlerde kolay yoldan para kazanma yöntemi olarak görülen sosyal medya, özellikle gençler tarafından tercih ediliyor.

Her yaş grubuna hitap etse de yapılan bilimsel araştırmalar, daha çok gençlerin kolay yoldan para kazanmak için sosyal medyayı araç olarak kullandığını gösteriyor.

TikTok, Instagram gibi mecralar üzerinden para kazanmayı hedefleyen gençler, hedefleriyle sosyal medyayı ne kadar birleştiriyor merak ettik.

PARA KAZANMANIN FARKLI YOLLARINI SÖYLEDİLER

Ensonhaber’in mikrofon uzattığı gençlerden kimi okumadığı için pişman olduğunu söylerken, kimi de ticaretle uğraşarak daha fazla gelir elde edebileceğini belirtti.

SOSYAL MEDYANIN MESLEK SEÇİMİNE ETKİLERİ

Sosyal medyanın da istikrar gerektirdiğini söyleyen gençler, gelecek planlarını, yapmak istedikleri meslekleri ve sosyal medyanın seçimlerine olan etkilerini Ensonhaber’le paylaştı.

Meliha Balaman / meliha.balaman@ensonhaber.com.tr



