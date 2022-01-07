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    Sosyal medyanın gençlerin meslek seçimine etkisi

    Özellikle gençlerin tercih ettiği sosyal medyanın meslek seçimine etkilerini, Ensonhaber olarak gençlere sorduk.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2022 - 14:42
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    Sosyal medyanın gençlerin meslek seçimine etkisi

    Son dönemlerde kolay yoldan para kazanma yöntemi olarak görülen sosyal medya, özellikle gençler tarafından tercih ediliyor.

    Her yaş grubuna hitap etse de yapılan bilimsel araştırmalar, daha çok gençlerin kolay yoldan para kazanmak için sosyal medyayı araç olarak kullandığını gösteriyor.

    TikTok, Instagram gibi mecralar üzerinden para kazanmayı hedefleyen gençler, hedefleriyle sosyal medyayı ne kadar birleştiriyor merak ettik.

    PARA KAZANMANIN FARKLI YOLLARINI SÖYLEDİLER

    Ensonhaber’in mikrofon uzattığı gençlerden kimi okumadığı için pişman olduğunu söylerken, kimi de ticaretle uğraşarak daha fazla gelir elde edebileceğini belirtti.

    Sosyal medyanın gençlerin meslek seçimine etkisi #1

    SOSYAL MEDYANIN MESLEK SEÇİMİNE ETKİLERİ

    Sosyal medyanın da istikrar gerektirdiğini söyleyen gençler, gelecek planlarını, yapmak istedikleri meslekleri ve sosyal medyanın seçimlerine olan etkilerini Ensonhaber’le paylaştı.

    Meliha Balaman / meliha.balaman@ensonhaber.com.tr

    Sosyal medyanın gençlerin meslek seçimine etkisi #2

    Sosyal medyanın gençlerin meslek seçimine etkisi #3


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